Liderar exige visión, convicción y, sobre todo, la capacidad de actuar aun cuando no exista certeza absoluta.Canva

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Recientemente tuve la oportunidad de participar en un espacio de diálogo enfocado en liderazgo, donde se abordaron temas como la toma de decisiones en entornos de incertidumbre, la responsabilidad del rol directivo y la importancia del criterio en contextos cambiantes. Más allá de los enfoques, hubo un punto en común: el liderazgo no se define por el cargo, sino por la calidad de las decisiones.

Se suele asociar el liderazgo con jerarquía, carisma o capacidad de mando. Sin embargo, en la práctica, liderar tiene menos que ver con ocupar una posición y más con asumir una responsabilidad: decidir.

Toda organización, empresa o equipo avanza o se estanca según la calidad de las decisiones que se toman dentro de ella. Y decidir no consiste únicamente en escoger entre dos caminos, sino en hacerlo con criterio, asumir sus consecuencias y sostener el rumbo cuando aparecen la duda, la presión o la incomodidad.

Por eso, no todo el que dirige lidera. Hay quienes administran lo existente, conservan el orden y cumplen una función necesaria. Pero liderar exige algo más: visión, convicción y, sobre todo, la capacidad de actuar aun cuando no exista certeza absoluta, pero sí con un propósito.

Uno de los errores más comunes en el ejercicio del liderazgo es confundir prudencia con postergación. No decidir a tiempo también genera costos. En ocasiones, los mayores problemas no provienen de una mala decisión, sino de una decisión que nunca se tomó.

Lo que implica el verdadero liderazgo

Liderar tampoco significa imponer. Significa dar dirección. Crear claridad donde otros ven confusión. Asumir que no siempre se tendrá aprobación inmediata y que, en determinadas circunstancias, la responsabilidad del líder consiste precisamente en tomar decisiones difíciles para proteger la sostenibilidad del proyecto, aun cuando resulten incómodas en el corto plazo.

En tiempos donde abundan las opiniones pero escasea el criterio, el liderazgo real vuelve a lo esencial: entender el contexto, evaluar riesgos, escuchar, decidir y responder por ello. Porque al final, liderar no es tener la última palabra. Es asumir la responsabilidad de decidir cuando otros prefieren esperar. Y sostener esa decisión, incluso cuando hacerlo tiene un costo.

La diferencia entre ocupar un cargo y ejercer liderazgo suele hacerse evidente precisamente en esos momentos.