  Justicia

sapo
Ambientalistas alertan que la obra amenaza el río Guambaine, único lugar donde sobrevive esta especie en peligro de extinción.Cortesía

Jueza suspende carretera Cotopaxi–Tungurahua para salvar al sapo jambato

Una jueza ordenó detener la construcción de la vía entre Cotopaxi y Tungurahua

El pasado 23 de febrero una jueza de Riobamba aceptó la acción de protección interpuesta contra el Ministerio de Ambiente y Energía, frenando la construcción de la carretera que uniría Angamarca y El Corazón, en Cotopaxi, con Ambato, en Tungurahua. La medida responde a denuncias de impactos ambientales en el río Guambaine, hábitat del sapo jambato (Atelopus ignescens), considerado en peligro crítico de extinción.

La acción fue impulsada por la organización Alianza Jambato, presidida por la bióloga María del Carmen Vizcaíno, quien señaló que la obra no cumplía con la normativa ambiental. Según la especialista, desde el inicio de la construcción en 2024 se arrojaron escombros al río, lo que provocó una reducción drástica de su caudal y afectó el ciclo de vida del anfibio.

El sapo jambato: símbolo de conservación

El jambato es un sapo endémico de Ecuador que desapareció a finales de la década de 1980 y fue declarado extinto en 2004 por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Sin embargo, en 2016 fue redescubierto en Angamarca, Cotopaxi, convirtiéndose en un símbolo de resiliencia y conservación.

La especie depende de ambientes acuáticos y terrestres para completar su ciclo de vida. Los renacuajos se desarrollan en el río Guambaine, y cualquier alteración de este recurso impacta directamente en su supervivencia. Vizcaíno advirtió a la agencia EFE que el uso de explosivos para continuar la obra habría generado un daño irreversible en el ecosistema.

Entre junio y septiembre de 2023 se registraron alrededor de 15 individuos, pero en 2024 no se encontró ninguno y en diciembre pasado apenas dos ejemplares. Aunque esto no significa que sean los únicos existentes, sí refleja una reducción preocupante de la población tras los impactos de la construcción.

Vizcaíno señaló que desde que empezó la construcción de la vía, en 2024, se arrojaron muchos escombros al río, lo que hizo que "casi desapareciera" el afluente ese año por "la cantidad de arena y de rocas que han caído".

Carretera en disputa

La carretera proyectada por la Prefectura de Cotopaxi busca mejorar la conectividad entre comunidades rurales y Ambato, generando beneficios económicos y sociales. Sin embargo, ambientalistas sostienen que el costo ecológico es demasiado alto.

La Defensoría del Pueblo también intervino en el caso, solicitando que el hábitat del jambato sea declarado área protegida. La jueza aún debe emitir la resolución escrita que definirá si se avanza en esa dirección. Mientras tanto, la obra permanece suspendida.

