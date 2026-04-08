Alias Mison, pieza del Tren de Aragua, entregado por Ecuador a Colombia

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Las claves del caso Ecuador entrega a alias Mison a Colombia en Rumichaca tras investigación por narcotráfico





Osorio lideraba Los Maruchos y facilitó llegada del Tren de Aragua a Bogotá desde 2018





Autoridades lo acusan de extorsión y homicidios; enfrenta hasta 32 años de prisión

Colombia recibió de Ecuador al narcotraficante Luis Rolando Osorio Arévalo, conocido como alias Mison, señalado como líder del grupo delincuencial Los Maruchos y considerado pieza clave en la llegada del Tren de Aragua a Bogotá.

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La entrega se realizó este miércoles 8 de abril en el Puente Internacional de Rumichaca, principal paso fronterizo entre ambos países, tras una investigación de dos años.

La captura de Osorio en Ecuador se produjo gracias a una notificación azul de Interpol, que permitió su posterior traslado. Catalogado como el 'narco invisible', Mison se hacía pasar por empresario del entretenimiento y construyó una red ilegal de bares, discotecas y hospedajes en la capital colombiana, donde se cometieron torturas y asesinatos.

FF.AA., con personal del Ejército Ecuatoriano realizó una operación militar y aprehendieron a Luis Rolando Osorio.Cortesía

Un golpe al crimen organizado

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, calificó la detención como uno de los golpes más importantes contra el crimen organizado en los últimos años y aseguró que Mison era considerado un “mito en la delincuencia”.

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De acuerdo con las investigaciones, alias Mison fue determinante en el ingreso del Tren de Aragua a Bogotá en 2018, reclutando migrantes para actividades ilícitas en sus establecimientos nocturnos.

El comandante de la Policía de Bogotá, general Giovanni Cristancho, destacó la cooperación con las autoridades ecuatorianas y señaló que Osorio fue “pionero” en el uso de hospedajes como centros de operación criminal.

Bienes y condena pendiente

Osorio huyó hacia Ecuador en 2024 tras operativos de la Policía colombiana y continuó con sus actividades bajo la fachada de comerciante. Ahora enfrenta una condena de hasta 32 años de prisión.

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Alias Mison acumuló bienes valorados en más de 20.000 millones de pesos (unos 5,5 millones de dólares), incluyendo fincas, discotecas, vehículos y propiedades registradas a nombre de terceros. Su estilo de vida era lujoso y excéntrico.

El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, subrayó el impacto de su captura: “Este no es un narcotraficante lejano. Movía la extorsión, el hurto y financiaba sicarios en Bogotá. Durante más de 10 años creó una verdadera máquina de crimen y violencia”.