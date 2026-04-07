Tensión en el Estrecho de Ormuz: Irán moviliza escudos humanos ante amenaza de EE. UU.

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Ultimátum de EE. UU.: Trump amenaza con atacar infraestructuras críticas si Irán no libera el estrecho de Ormuz hoy mismo.



Escudos humanos: Miles de jóvenes, artistas y figuras culturales rodean plantas eléctricas y puentes para evitar bombardeos.



Crisis energética: El bloqueo en Ormuz afecta al 20% del crudo mundial, disparando precios de alimentos y combustibles.



Fervor nacionalista: El presidente Pezeshkian afirma que millones de ciudadanos están listos para defender el país.



Vía diplomática: Teherán propone un cese de hostilidades y paso seguro a cambio de que Washington levante las sanciones.

El gobierno de Irán convocó este martes 7 de abril, a miles de jóvenes para formar cadenas humanas alrededor de sus infraestructuras críticas. La medida surge como respuesta directa al ultimátum del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien amenazó con ataques militares si Teherán no desbloquea el estrecho de Ormuz antes de las 20:00 (hora de Washington). El viceministro de Asuntos de la Juventud, Alireza Rahimi, calificó la movilización como un "símbolo de resistencia" frente a la presión externa.

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Esta parálisis en el estrecho, por donde transita el 20% del crudo global, ha disparado los precios de combustibles, alimentos y suministros industriales a nivel mundial. Al permitir solo el paso de naves aliadas, Irán ha generado un caos logístico que agrava la escalada diplomática y militar en la región.

Artistas y activistas en primera línea

Lejos de ser una proclama vacía, la convocatoria civil sumó a prominentes figuras culturales que se instalaron en puntos estratégicos. Mientras el músico Ali Gamsari custodia la central de Damavand, el cantante Benyamin Bahadori pernoctó en el puente Tabiat de Teherán para disuadir posibles bombardeos. Para el gobierno iraní, la presencia de estudiantes y artistas busca denunciar ante la comunidad internacional que cualquier ofensiva contra bienes públicos constituiría un crimen de guerra.

Negociación bajo la sombra del conflicto

En medio de este clima de fervor nacionalista, el presidente Masud Pezeshkian aseguró que millones de ciudadanos están dispuestos al sacrificio por la soberanía del país. Sin embargo, en un giro de última hora, la agencia estatal IRNA reveló que Teherán ha puesto sobre la mesa una propuesta formal de paz. El documento plantea un protocolo de paso seguro por Ormuz y el cese de hostilidades a cambio del levantamiento de sanciones, dejando la decisión final en manos de Washington.