zarigüeya en Guayaquil
Las zarigüeyas aparecen comúnmente en las ciudades porque buscan alimento y refugio.CORTESÍA DE SEGURA EP

Zarigüeya rescatada en Urdesa: En este lugar de Guayaquil fue devuelta a su hábitat

Personal de Segura EP rescata a estos animales y los lleva a lugares adecuados

Otra zarigüeya apareció en Urdesa. Personal de la empresa municipal Segura acudió al rescate de un ejemplar que estaba en este sector del norte de Guayaquil.

La institución informó este domingo 16 de noviembre que el animal recibió una valoración veterinaria para verificar que se encuentre en buen estado.

Personal de la entidad trasladó el ejemplar al bosque protector Cerro Colorado, donde fue liberado para que retorne a su hábitat.

¿Por qué aparecen zarigüeyas en Guayaquil?

Urdesa es uno de los sectores en la ciudad donde aparecen las zarigüeyas, consideradas la especie de marsupial más grande en Ecuador.

Si aparece alguna en su casa o lugar de trabajo, debe llamar gratis a la línea telefónica municipal 181 para solicitar el rescate.

Miembros de Segura EP han acudido, en este año, a diversas zonas del norte, centro y sur de la urbe, por casos de zarigüeyas en viviendas.

Encontrarse con una zarigüeya en casa puede asustar a ciertas personas, pero no hay nada que temer porque son animales inofensivos que llegan a la ciudad en busca de comida o refugio.

