Vuelve el fantasma de las planillas infladas a Guayaquil

Domingo Hurtado, de 60 años, se levanta desde temprano para ir solo a la sede de CNEL en Guayaquil, a intentar resolver un cobro excesivo por servicios de electricidad que le han realizado. “Tengo una casa que no arriendo desde hace 3 años, hasta el medidor está inactivo, pero ayer me llegó una factura por 2.400 dólares, por una casa que nadie habita. Es insólito”, asegura, entre molesto y preocupado.

Hurtado comenta que, frente al reclamo, los directivos de la Corporación Nacional de Electricidad CNEL le han dicho nada más que pague. “Me dicen que lo haga y que después ya veremos qué ha pasado, pero no tengo cómo hacerlo ni por qué hacerlo. Simplemente no he consumido un kilovatio”, denunció.

Su caso es apenas uno de los nuevos que otra vez, como pasó ya en los dos últimos años, han empezado a reclamar por las facturas infladas. En la sede de La Garzota, a donde acudió EXPRESO entre ayer y el lunes pasado, fueron varios los ciudadanos que exigían atención y respuestas al porqué del incremento.

De hecho, también otra vez, las quejas han empezado a hacerse públicas en redes como Twitter. “De verdad que es un robo lo que está saliendo a la luz. Ya no me manden a chequear el medidor porque no sirve de nada. Este mes salió 681 dólares el consumo, hace dos meses pagábamos como mucho $ 250”, se quejó la ciudadana Mariegisselle Carrillo, que pedía explicaciones a CNEL. Su publicación, en cuestión de segundos, se llenó de denuncias similares que no hallaban respuestas.

“Fijo es otro error en la lectura. Si ya pasó, por qué no puede volver a pasar. Es tan común en ellos”, agregó la guayaquileña Leonela Martínez, quien vive junto a su madre en la Alborada y debe cancelar, según la planilla recibida, $ 300. Hasta abril pasado, mensualmente debía pagar apenas $ 30, relata.

Pero sobre la posibilidad de que haya un error en las lecturas de los medidores, el gerente comercial de CNEL EP, Álvaro Cueva, dijo que no, que no existe razón alguna de que eso esté pasando; y a la vez aseguró que las tarifas no han aumentado.

“Los valores son los mismos de años anteriores”, argumentó; al hacer hincapié en que, a nivel nacional en lo que va del año, han recibido 54.000 reclamos por facturación, 18.000 de ellos solo en Guayaquil, y de ese total -dijo- el 22 % han resultado favorables para los usuarios. “Con ellos se procedió a la devolución por este error con notas de crédito”.

A juicio de Cueva, las razones de estos incrementos pueden darse por fugas de energía, control ineficiente, aprovechamiento ilícito y la ubicación del medidor. “En ciertos casos, el medidor se encuentra en una ubicación donde los eléctricos no pueden realizar la lectura correcta, nosotros somos amparados por la ley en este caso, y proceden a realizar un estimado del valor total”.

¿Y allí no cabe un error? ¿Qué explicación da entonces al caso de Hurtado, por ejemplo?, le preguntó este Diario. Cueva se limitó a decir que esos son casos puntuales de los que no emitirá respuesta hasta conocerlo y analizarlo a fondo. Pero esta explicación, ni a Hurtado ni al resto de ciudadanos convenció.

Una casa que tengo el medidor inactivo hace ya más de tres años, me llegó un cobro en esa dirección, por el monto de 2.400 dólares.

Domingo Hurtado. 60 años

Carlos Arriola, de 30 años, explica que él ayuda a una vecina, una adulta mayor, a realizar sus pagos de planilla de luz. “Ella pagaba menos de $ 150, por los artefactos que tiene en su hogar, pero el valor subió de golpe a $ 500 en dos meses”, dice Arriola. “Ahora lo que me responden es que estos son los costos reales que se generan en su hogar. No me parece sensato que ahora deba pagar el triple”, pensó.

Gabriela Castro, de 32 años, acompaña a su padre para solucionar el alto costo en su factura. “Vinimos porque no solo nos llega un aumento enorme , de más de $ 300, cuando solo el mes pasado llegábamos a los $ 30. Ahora CNEL nos dice que esa cantidad responde a una deuda de otra persona que mi padre accedió a pagar. Pero nadie sabe de ese caso, nunca él ni nadie ha tenido conocimiento de esto, no sabemos de lo que hablan, no hay papel firmado, no conocemos a la persona”, añadió.

Yo vivo solo, me limito a usar los aparatos eléctricos por la noche y la factura que me llega es de 80 dólares, pero ahora es de casi 200.

Alejandro Morán. 26 años

Dicen que son los gastos que deberían ir. Pero meses atrás consumía lo mismo y salía menos. Ahora cobran el triple por lo mismo.

Carlos Arriola. 30 años

También hay ciudadanos como Carlos Rodríguez, de 58 años, que ha recibido cobros tres veces más de lo que acostumbra pagar. “Hace seis meses me comenzaron a llegar planillas de más de $ 40 o $ 50, yo siempre pago $ 15. Lo que nos dicen es que ese es el valor a pagar y ya. No sabemos ya qué hacer”, lamentó, indignado.