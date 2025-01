El voto facultativo presiona en las aulas de cara a elecciones

La indecisión de los colegiales que tienen entre 16 y 18 años, y que ya están habilitados para ejercer el voto facultativo, ha sido un tema constante presente en los hogares y centros de estudios. Muchos se formulan preguntas como “¿por quién votar?”, “¿qué ofrecen los candidatos?” o “¿es la opción correcta?”, lo que demuestra que enfrentan desafíos de cara a las elecciones presidenciales.

Frente a ello y a vísperas de ir a las urnas, EXPRESO decidió hablar solo con adolescentes que votarán por primera vez para saber, entre otros temas, si se sienten preparados y, de ser así, quién les ha servido de guía en el proceso. Cabe recordar que solo en la provincia del Guayas, serán 165.173 menores de entre 16 y 18 años, habilitados para votar. De estos, 106.383 están en Guayaquil.

Karen Delgado, de 16 años, votante por primera vez, detalla que se siente nerviosa, pero que está preparada para ir a sufragar el próximo domingo 9 de febrero. “Hace una semana comenzaron a hablarnos los profesores en su clase. Lo primero con lo que comenzaron fue el tema de la importancia de nuestro voto, poco a poco nos fueron insistiendo que veamos la opción de cada candidato, no solo de los dos más conocidos”, cuenta.

Cifra Para este 2025, poco más de 165 mil menores de 18 años de Guayas están habilitados para participar de las elecciones presidenciales.



Mientras que Daniela López, de 17, detalla que en su colegio han implementado un proyecto desde las aulas para conocer el ambiente electoral y tener una mejor percepción de cómo elegir a su candidato.

“Nos han dividido en grupos y nos han hecho realizar una simulación de presidente, vicepresidente y jefe de campaña, para mostrar propuestas electorales y atraer el interés de cada estudiante del curso. Con esto nos enseñan, sin necesidad de ponernos a los candidatos reales, que es lo que más nos interesa en un presidencial para así guiarnos a saber cuales son las tendencias que queremos que siga el país”, argumenta.

Nosotros estamos sintetizando toda la información disponible sobre las elecciones, el derecho del voto, los candidatos, que sanciones hay por no sufragar y más.

Miguel Álava

Liceo Panamericano - Samborondón

Iniciativa desde los colegios

Personal del Liceo Panamericano de Samborondón asegura que se ha trabajado con los estudiantes de décimo de básica en un proyecto informativo durante las tres últimas semanas, con el fin de comprender el proceso electoral por el que atraviesa la nación.

Miguel Álava, director del área de Ciencias Sociales de esta institución, precisa que con esta iniciativa se está “revisando el concepto de democracia, los tipos de voto, las propuestas de los candidatos y cómo funciona el ejercicio de la democracia”. “Al final de todo esto, y previo a las elecciones, distribuiremos afiches informativos en todo el colegio con todo lo que se necesita saber sobre las votaciones, como la fecha, los requisitos, las sanciones por no votar, el voto facultativo, los principales candidatos y sus propuestas”, detalla.

Álava agrega que para el desarrollo de este proyecto se basan en las fases del ciclo de indagación de Wiggins, que está compuesto por cinco fases: interpretación, perspectiva, empatía, autoconocimiento y producto final. “Esta semana están en la fase de empatía, centrados en estudiar un actor social específico, como agricultor, empresario o universitario, y analizan lo que esperan estos sectores de las próximas elecciones”, acota.

Por su parte, desde el colegio Francisco de Orellana, situado en el sur de la ciudad, se han realizado conversatorios y mesas redondas tanto para los estudiantes de la jornada matutina como vespertina, con el propósito de que los jóvenes comprendan la importancia de su voto. “Nos hemos centrado en inducir a los jóvenes a que vayan a votar y conozcan su derecho a sufragar. Se les enseña la normativa legal, que sepan que es su derecho constitucional, y luego, explicamos lo básico, lo que necesitan llevar. Pero el fin de estas charlas es explicarles a los chicos la importancia del sufragio, porque el futuro está en sus manos. No es solo escoger a alguien y ya, es escoger a quien ellos quieren que administre el futuro del país”, asegura Mauricio Rivera, vicerrector del colegio.

A través de conversatorios buscamos incentivar a reconocer la importancia de su voto y su participación. Queremos concientizarlos y sepan que de ellos depende su futuro.

Mauricio Rivera

colegio Francisco Orellana

Mientras que en el colegio Simón Bolívar, en el norte, los docentes aprovechan las horas de clase para instruir a los alumnos, no con las propuestas de cada político, sino analizando desde las aulas cuáles son las crisis que enfrenta la nación. “Nosotros no nos dedicamos a guiar sobre por quién votar, porque podemos omitir a alguien. Eso se lo ‘dejamos como tarea’ a cada estudiante. Lo que sí hemos hecho es darles a los jóvenes las herramientas y el pensamiento crítico para que sepan qué es lo que quieren para su futuro. Ya está en ellos escoger a quien se alinee a sus valores”, cuenta un docente de la institución, quien solicitó reserva de su identidad.

Además, Abelardo García, presidente del directorio del IPAC, en Samborondón, y expresidente de la Federación de Colegios Católicos del Guayas, puntualiza que incluso el Ministerio de Educación ha enviado un citatorio a varios colegios del Guayas para indicarles a los chicos cómo ejercer un voto responsable.

“Sin proselitismo alguno, nosotros hemos informado a los alumnos a través de charlas, exposición de noticias, que hacer y se los invita a reflexionar sobre cada uno de los candidatos y no dejarse llevar por pasiones”, comenta García.

Al respecto, este Diario solicitó al Ministerio de Educación información sobre qué otras iniciativas han tomado para informar a los colegiales en torno a cómo ejercer un voto responsable, pero hasta el cierre de esta publicación no hubo una contestación.

A pesar de los esfuerzos por parte de las instituciones de la Perla del Pacífico, también hay estudiantes de diversas unidades que consideran que estos esfuerzos no han sido suficientes, y en ciertos casos, lo tildan de nulo.

Por ejemplo, Rafael Robayo, de 17 años, relata que en su institución se han limitado a preguntar por qué candidato buscan votar, más no les han dado charlas o conversatorios sobre los candidatos, cómo ejercer su voto o reflexionar sobre qué es lo que buscan en un perfil presidencial. “Con suerte mencionan las elecciones a los chicos de 16 en adelante, aunque tengamos clases de cívica, ciencias sociales, no nos dicen nada”, dice.

Asimismo, Ricardo León, coincide con Robayo, y agrega que en su caso, no ha existido ningún acercamiento. “Es preocupante, no nos dicen nada, he tenido que hablar con mi madre y mis padres para que me ayuden a pensar por quién votar. Y aún así, incluso a ellos les falta más conocimiento por quien van a votar”, concluye.

