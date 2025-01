Sacar la licencia: trámite tedioso y con prórrogas interminables

Obtener la licencia de conducción por primera vez puede tomar hasta cuatro meses de espera. Los ciudadanos de la provincia del Guayas han enfrentado una serie de problemas al intentar conseguir un turno para obtener este documento. Las molestias son similares incluso en el proceso de renovación. En promedio, el tiempo de espera desde que se solicita un turno hasta la fecha más cercana para asignar una cita y realizar el examen requerido por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) llega a ser de hasta cuatro meses, siempre y cuando el trámite transcurra con regularidad, según denuncian decenas de usuarios, muchos de ellos de Guayaquil.

“En promedio, desde que inicias el curso de manejo hasta que te entregan la licencia, el proceso dura entre 4 y 5 meses, si tienes suerte. Yo comencé el curso a principios de agosto, lo terminé en dos semanas y, una semana después, me entregaron los documentos para solicitar el carnet de conducción a la ANT. Ese fue el paso más lento. Esperé hasta enero, y debido a un documento que nunca me dijeron que debía llevar, ahora debo esperar dos meses más”, comenta Daniel Freire, un guayaquileño.

Este largo tiempo de espera ha generado una serie de quejas por parte de los usuarios, que piden mayor rapidez en el proceso. Aunque el examen que se realiza en la fecha asignada no dura más de 15 minutos, el tiempo de espera para obtener la licencia se hace “eterno”.

Demoras Varios ciudadanos reportan que el tiempo de espera desde el día que solicitan un turno y el día más próximo a ser atendidos es de dos meses, en el mejor de los casos.



Yo no sabía que el examen psicosensometrico caduca, nunca me han hecho problema; ahora me dan otro turno de aquí a dos meses.

Carlos Parrales

ciudadano

En Guayas, la situación es crítica. Si un ciudadano entra a la plataforma de la ANT el 13 de enero, el tiempo de espera, dependiendo del cantón seleccionado, varía entre uno y cuatro meses.

Turnos en la ANT

En las tres agencias de Guayaquil, en la sucursal ubicada en el centro de la ciudad, la fecha más próxima disponible es el 20 de marzo, es decir, más de dos meses de espera. En la agencia del sur, las citas están disponibles desde el 6 de marzo, y en la agencia de la vía a Daule, desde el 12 de marzo.

Sin embargo, en el cantón vecino de Samborondón, el tiempo de espera es aún mayor, ya que la cita más cercana es el 15 de abril. En cambio, en la agencia del cantón Milagro, la situación es menos complicada, con turnos disponibles desde el 21 de febrero. No obstante, son pocos los ciudadanos dispuestos a viajar cerca de una hora hasta ese punto, a 45 kilómetros de Guayaquil.

Meses esperando por un documento

Ciudadanos como David Montalván, de 45 años, que necesita obtener su licencia por motivos laborales, inició en enero de 2024 el proceso para asignar un turno en el sistema de la ANT, pero el día de la cita hubo errores en el sistema y tuvo que esperar un mes más para una nueva cita. En la siguiente cita, realizó el examen, pero, aunque alcanzó los 16 puntos necesarios para aprobarlo, le indicaron que no había aprobado, ya que, según le dijeron, hubo “problemas con el sistema”. Desde entonces, cada dos o tres meses le han reasignado la cita.

“En total, he tenido que pedir permiso en el trabajo seis veces para ir a las diferentes agencias: el centro de Guayaquil, la vía a Daule y el sur. En cada ocasión me dijeron que no. Ha pasado un año y aún no tengo la licencia. Ya me rendí. Si me la dan ahora, bien, pero si no, tendré que ver cómo me las arreglo. He perdido un año y no es justo”, lamenta Montalván.

Usuarios detallan que los funcionarios no dan información suficiente acerca de los documentos que deben llevar consigo. CARLOS KLINGER

Un año en el mismo proceso y cada vez hay un nuevo problema. Nunca dan una solución, solo problemas.

David Montalvan

ciudadano

Al igual que él, muchos otros ciudadanos han experimentado estos retrasos, lo que ha hecho que su tiempo de espera por un cupo sea aún mayor. Entre los problemas que prolongan el trámite, los ciudadanos mencionan fallas en la plataforma, falta de información sobre los documentos necesarios y la llegada tarde a la cita, incluso si es solo por cinco minutos.

Isaac Zambrano, universitario, llegó a tiempo a su cita, pero tuvo que regresar a su casa para reprogramarla, ya que, aunque llevaba todos los documentos que la academia de conducción le había indicado, el funcionario de la ANT le informó que le faltaba uno. “Esperé cinco meses para que me atendieran y me dicen que me falta algo. Quedé confundido, revisé varias veces lo que me dijeron que debía llevar, pero me dijeron que también necesitaba mi certificado de bachillerato o el título de ser bachiller. Nunca me indicaron eso. Ahora tengo que esperar para ver cuándo puedo volver a aplicar”, dice desilusionado.

Este problema no solo afecta a quienes solicitan la licencia por primera vez, sino también a quienes deben renovarla. Esto impacta no solo a las familias que usan el vehículo para ir al trabajo o llevar a los niños al colegio, sino también a conductores de buses, taxis o transporte escolar.

“Yo manejo un taxi y dejé de trabajar unos meses para hacer todo de manera legal. Sin embargo, la cita no llega, y ahora me arriesgo a salir a las calles. No puedo quedarme sin trabajar. El problema es que la mayoría de mis carreras son fuera de la ciudad, hacia la Sierra, y esas no las estoy tomando. No quiero enfrentar multas millonarias. Todo esto me está afectando”, asegura Ernesto Cando, conductor.

Nelson Núñez, quien fue a renovar su licencia, y Patricio Ayala, quien fue a obtenerla por primera vez, llegaron a sus citas con menos de 10 minutos de retraso. Debido a esto, no pudieron continuar con el proceso y tuvieron que buscar otro turno, pero no obtuvieron citas hasta marzo.

“Un carro me chocó, tuve que arreglar ese asunto antes de llegar a renovar. Le expliqué eso al funcionario, pero no importó. Además, el funcionario fue muy grosero. Ahora debo esperar de nuevo por un trámite que no toma ni 15 minutos”, comenta Núñez.

Cinco meses de espera, llego a la cita y me dicen que faltan documentos que jamás me indicaron; ahora debe esperar más.

Isaac Zambrano

ciudadano

A estos problemas también se suma la falta de personal en las agencias, ya que son pocos los operadores disponibles para atender la gran cantidad de ciudadanos que acuden a realizar estos trámites. EXPRESO pudo observar cómo en la agencia ubicada en la avenida 9 de Octubre y Pichincha, en menos de una hora llegaron más de 35 personas, la mayoría para solicitar por primera vez o renovar su licencia. Solo dos funcionarios estaban atendiendo a todos.

Este Diario solicitó una entrevista al departamento de comunicación de la ANT para conocer las causas de las demoras y qué medidas están tomando para reducir el tiempo de espera, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. Mientras tanto, los ciudadanos siguen enfrentando complicaciones que convierten este proceso en una verdadera pesadilla.

