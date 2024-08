¿Cuánto cuesta la licencia para conducir en Ecuador?

Para este 2024 la ANT no ha incrementado los precios de las licencias. Los costos varían dependiendo de la utilidad

En Ecuador existen 11 tipos de licencia de conducir, que la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) entrega dependiendo del tipo de vehículo y del uso que se le vaya a dar. Es por ello que cada licencia tiene un costo diferente.

Según información de la ANT, para este año 2024 no hubo incremento en el precio de las licencias a emitir. Por lo tanto, las licencias mantienen el mismo costo que el año pasado. Es así que las licencias no profesionales (la tipo A, A1, B y F) cuestan $68 y las profesionales (tipo C, C1, D, D1, E, E1 y G) cuestan $110.

¿Cuáles son los tipos de licencia?

Licencia tipo A es la que permite conducir motocicletas, ciclomotores, ciclar y cuadrones.

La A1 es para mototaxis y tricimotos.

La tipo B es para automóviles y camionetas.

La tipo tipo F es para conducir autos para personas con discapacidad

Estas cuatro primeras licencias son las no profesionales. La tipo B es la más solicitada en el mercado y para acceder a ella, los solicitantes deben inscribirse a una de las 182 escuelas Tipo B, recibir 34 horas de clases: 10 teóricas de educación vial, 15 de conducción práctica; 5 de mecánica básica, 2 de psicología aplicada a la conducción y 2 horas de primeros auxilios. El curso cuesta en promedio $200.

Por otro lado, las licencias profesionales son de tipo:

Tipo C que es para taxis y otros carros de no más de 25 pasajeros.

C1 para ambulancias y vehículos policiales, municipales y militares.

D para buses interprovinciales e intercantonales.

D1 para buses escolares y de turismo.

E para camiones de carga pesada.

E1 para trenes y trolebuses.

G para maquinaria agrícola y equipos camineros.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.