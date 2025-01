Desapariciones forzadas en Ecuador: el aumento de casos que sacude al país

Vidas que han quedado pausadas por la tragedia. Las denuncias por desapariciones forzadas han incrementado entre los periodos de 2023 y 2024. Entre estos casos llevados a la Fiscalía General del Estado, se encuentra el de los cuatro menores de edad de Las Malvinas, al sur de Guayaquil, quienes fueron detenidos por las Fuerzas Armadas (FF.AA.) de Ecuador. Al igual que este incidente, más hechos similares se han registrado en todo el país.

Juan Pablo Albán: ‘La desaparición forzada es un delito difícil de probar’ Leer más

De acuerdo con cifras de la Fiscalía, en 2023 se registraron un total de 12 denuncias por desaparición forzada en 8 provincias: Azuay, Bolívar, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Imbabura y Manabí. Guayas tuvo el mayor número de casos (3). En 2024, esta cifra aumentó a 16, de los cuales 7 provienen de Guayas, 4 de Los Ríos, 3 de Esmeraldas y el resto de las provincias tiene uno.

De acuerdo con el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), cinco de estas denuncias, además de las ya presentadas por familiares de los cuatro jóvenes de Las Malvinas en diciembre del 2024, en Guayaquil, también están relacionados con desapariciones por operativos militares.

Entre estos casos, se reporta la desaparición de Dave Loor, de 20 años, oriundo de Ventanas, en la provincia de Los Ríos, quien no ha sido hallado desde el 26 de agosto de 2024. De acuerdo con cámaras de vigilancia que captaron sus últimos momentos, se encontraba circulando en moto con un amigo, de quien también se desconoce su paradero, cuando fue detenido por varios oficiales de las FF.AA. Sus familiares se enteraron poco después de su detención por varios conocidos. Inmediatamente comenzaron a buscarlo, pero cuanto más buscaban y más pistas obtenían, más lejos se sentían de encontrarlo.

Desafío Expertos creen que hay que aplicar de forma constante, y correcta, las reglas de enfrentamiento y de derecho humanitario en guerra interna.

Caso Malvinas: nuevos nombres en la indagación Leer más

“Comenzamos a buscarlo, preguntamos por dónde pasó la camioneta que se llevó a Dave. En el camino encontramos personas desnudas que aseguraban haber sido también detenidas por los militares. ‘Nos golpearon y nos quitaron la ropa’, decía uno de los chicos, quien supuestamente había sido apaleado por los uniformados. Poco después, encontramos otro joven en las mismas condiciones. Vimos la ropa de Dave tirada entre los matorrales. Nos acercamos a la Policía y a los militares para saber qué pasaba, pero nadie nos dio respuesta, solo negaron que eso fuera parte de sus operativos o que tuvieran conocimiento de ello”, comenta Diana Roca, tía de Dave.

Roca detalla que Dave era un joven trabajador, quien laboraba junto a su padrastro como constructor, y que “jamás estuvo involucrado en algún crimen, mucho menos en una banda delictiva”, afirma. Desde esa fecha, ella y la madre de Dave, además de presentar la denuncia en la Fiscalía, han recorrido todas las bases militares posibles en busca de alguna pista sobre el paradero de Dave. “Todos aún tenemos la esperanza de encontrarlo. Nuestra vida ha cambiado mucho, pero nunca perdemos la esperanza de hallarlo. Sin embargo, sentimos tristeza al ver cómo actúan las autoridades que deberían protegernos. Nuestros abogados nos informaron que, según un reporte, (Dave) formaba parte de una banda, pero que al no encontrarle nada, fue liberado. Sin embargo, él no aparece por ningún lado y queremos que el caso se esclarezca”, afirma.

Caso Malvinas | Padre de niño asesinado: "Estamos destrozados" Leer más

Por su parte, Ruth Ruiz, de Babahoyo, sufre la desaparición de su hermano, Oswaldo Ruiz, a manos de militares el pasado 20 de octubre. De acuerdo con testigos que se encontraban con Oswaldo el día que fue detenido, ellos estaban en un evento público y decidieron irse. Al pedir un taxi, a pocos metros fueron detenidos por la Policía, que estaba realizando un operativo. Sin embargo, poco después los dejaron continuar. A los pocos metros, una patrulla con militares se acercó a ellos, señaló a Oswaldo y dijeron “es él”.

“Sus amigos no fueron golpeados, los dejaron ir. Pero cuando intentaron reclamarles a los oficiales, los amenazaron con agredirlos si los seguían o decían algo. Lo único que pudieron hacer fue avisarnos de lo sucedido. Después de eso, pedimos a la Policía, a los militares, a la Fiscalía, a todos, el reporte del operativo de ese día y los nombres de los uniformados, pero los únicos que nos dieron información fueron la Policía. Sin embargo, los nombres que nos proporcionaron no coincidían con los uniformados que trabajaron ese día. Las Fuerzas Armadas nunca nos dieron una respuesta, solo guardan silencio”, asegura Ruth.

Otros hechos como estos han dejado a familias enteras sumidas en la desesperación y el temor constante de si sus hijos, hermanos o sobrinos desaparecidos siguen con vida. Ante esta situación, EXPRESO intentó contactarse con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para tener una reacción y conocer las acciones que han tomado respecto a estos casos. Sin embargo, hasta la publicación de esta nota no hubo un pronunciamiento.

Paco Moncayo, exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas durante la administración de Guillermo Lasso, considera que es inconcebible que esta clase de situaciones se hayan presentado, y que, si los uniformados involucrados en estos casos (como los responsables de la desaparición de los niños de Las Malvinas) son declarados culpables, deben enfrentar todas las sanciones necesarias.

No obstante, destaca que la necesidad de las Fuerzas Armadas aún es necesaria en la lucha contra el narcotráfico. Agrega que lo que se requiere es aplicar de forma constante, y correcta, las reglas de enfrentamiento y de derecho humanitario durante la declaratoria de guerra interna.

“Creo que se necesita una evaluación profunda de por qué se han dado estos hechos. El presidente ha declarado una situación de guerra interna, sí, pero está explicado claramente cual es el enemigo, las organizaciones criminales, así que es un error inaudito que los militares retengan muchachos. Si hay comprobación de que estos grupos los usan, pero no quiere decir por eso que hayan tenido que tomar entre adolescentes y niños. Todo esto tiene que ser usado para preguntarse ¿qué está fallando en la claridad sobre las operaciones que deben realizar los militares durante la guerra interna?”, alega. Una respuesta que también esperan los familiares de afectados, en medio de la ansiedad y el temor.

Desaparecidos

Hechos

En el caso de Dave Loor, Oswaldo Ruiz, y los menores de Las Malvinas, las autoridades los acusaron de cometer delitos al momento de su detención. No obstante, esto no ha sido probado, y en otros casos, desmentido. Las familias, exigen que estas declaraciones no queden en la impunidad.

Respuestas

Las familias de Dave Loor y Oswaldo Ruiz han buscado respuestas a como de lugar, pero las Fuerzas Armadas no les han dado ninguna declaración, mucho menos información que les sirva para encontrar a sus familiares que llevan desaparecidos más de tres meses.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!