Los votantes exigen que les devuelvan la paz en La Aurora

La inseguridad que azota constantemente a la ciudadanía es una problemática que no solo ha afectado al Puerto Principal. La parroquia urbana La Aurora, en Daule, también se ha vuelto víctima del aumento de crímenes y violencia en la zona.

Los residentes aseguran que migraron a este polo en desarrollo para escapar del crimen de la gran ciudad. Sin embargo, ahora han reportado mayor número de asaltos fuera de las urbanizaciones. Sumado a esto, en 2022 se han presenciado más asesinatos y sicariatos.

Moradores se quejan de que la única UPC habilitada de La Aurora no es suficiente para sus más de 160.000 habitantes. Frente a ello, EXPRESO consultó a los candidatos a la Alcaldía de Daule sobre las propuestas que tienen para aminorar el problema. Apenas cinco de los diez postulantes dieron a conocer sus proyectos para reforzar la seguridad y devolver la libertad a sus votantes. Y es que ahora, lamentan, ya ni salir fuera de sus ciudadelas pueden. De hecho, no se sienten seguros ni dentro de ellas. “Los robos y hasta los sicariatos se dan incluso dentro de las mismas urbanizaciones. Ni los guardias ni las garitas son ya una garantía”, lamenta Carla Vinueza, de la urbanización Cataluña.

Soluciones Entre las propuestas para combatir el crimen está crear UPC, aumentar la inversión en seguridad y coordinar acciones con la comunidad.



Los candidatos que no dieron respuesta son Wilson Cañizares, actual alcalde y aspirante a la reelección por el Partido Social Cristiano; Gina Salazar, del Partido Sociedad Patriótica; Miguel Anchundia, de la alianza CREO-RETO; Xiomara Vélez, de Renovación; y Elvis Rivas, la cara electoral para este cantón por Pachakutik.

Byron Duque, de Centro Democrático, y Víctor Medina, de Revolución Ciudadana, plantean la creación de Unidades de Policía Comunitarias (UPC). “En cuanto al número de UPC que planeamos poner, no podemos dar un número exacto, pues todo dependerá de cuántas nos permita instalar el Ministerio del Interior, cifra que podría ser 10”, prevé Duque.

Se buscará crear un sistema de conexión entre la Policía Nacional, el grupo de apoyo policial y las urbanizaciones, para reportar todo tipo de incidentes y actuar rápido.



Byron Duque

Partido Centro Democrático

En el caso de Medina, quien bautizó como ‘Policía de la ciudad’ al proyecto con el que aspira a devolverle la paz al sector, busca contar con elementos para disuadir el crimen sin usar la fuerza letal. Podría tratarse de expertos en seguridad o ciudadanos debidamente capacitados. “A ellos se los dotará de pistolas eléctricas, equipos disuasivos de ayuda. Funcionará”, dice, al añadir que de ganar, invertirá 3,3 millones de dólares en varios rubros para incrementar los patrulleros y motos para la Policía Nacional.

Incrementaremos el presupuesto de seguridad ciudadana, y constituiremos una policía de la ciudadana, un modelo de Argentina y que revisamos para ser implementado acá.

Víctor Medina

Revolución Ciudadana

Duque considera que a la Alcaldía le falta mucho para reforzar este tema, que él planea desarrollar en cuatro pasos.

El primero y más importante es realizar el cambio de un subcircuito policial a un distrito, además de la implementación de un grupo de apoyo policial, un centro de monitoreo constante (adicional al existente en el cantón) y comunicación con la seguridad privada de las urbanizaciones a través de radios troncalizadas. Él asegura que tendría listo el plan para febrero de 2024. “Si dejamos de ser un subcircuito policial y nos volvemos un distrito, tendremos acceso a más unidades, vigilancia y UPC”, sostiene.

El año pasado se reportaron algunos sicariatos en La Aurora. En la imagen, uno de los que ocurrió en el kilómetro 4,5 de la vía a Salitre, en Daule, en una zona residencial Archivo

Miguel Valdez, del partido Unidad Popular, propone por su parte fortalecer la seguridad con más recursos y equipos de control; como cámaras, alarmas comunitarias y coordinación con la policía para atención de emergencias. A la par propone impulsar las brigadas comunitarias e incrementar la formación en valores, a través de la educación.

“Para ello exigiremos tener una universidad regional. Y en el cantón impulsaremos la creación de escuelas artesanales”, destaca. Además, plantea la demarcación de zonas comerciales para impulsar la creación de empleos para los jóvenes.

Fortaleceré el Consejo de Seguridad Ciudadana con la participación de las organizaciones populares, para impulsar las estrategias de las brigadas de seguridad comunitaria.

Miguel Valdez

Partido Unidad Popular

Rossina Torres, del Partido Socialista, no da detalles sobre un plan específico para garantizar la protección ciudadana, pero explica que exigirá mayores resultados a la policía. Y a través de un estudio y análisis de cómo ha funcionado el Consejo de Seguridad, buscará reforzar su accionar.

Invitaré a los ciudadanos de mi cantón a gobernar junto a mí y a mis ediles, para que puedan ser escuchados, para que juntos tomemos decisiones firmes.

Rossina Torres

Partido Socialista Ecuatoriano

Pedro Pazmiño, candidato por Izquierda Democrática, señala que las necesidades de La Aurora en cuanto a seguridad son las mismas que para Guayaquil y Durán, por lo que afirma que de llegar a ser elegido construirá su propio Consejo de Seguridad integrando a representantes de la parroquia. “En Daule instalaremos cámaras en los sectores más afectados y buscaremos una eficaz cooperación con el ECU-911 para dar respuesta temprana ante la delincuencia. Eso no pasa”, detalla.

Como alcalde asumiré la tarea de impulsar el Consejo de Seguridad. En La Aurora constituiremos su propio consejo de seguridad, integrándolo con representantes de la parroquia.



Pedro Pazmiño

Partido Izquierda Democrática

Sin embargo, los ciudadanos aún no confían en las propuestas, pues hay quienes las ven como blandas y utópicas.

“Llevamos años con poca seguridad del Estado. Que ahora quieran todos salir a alardear de que pueden solucionar en meses un problema de años, no se me hace muy creíble”, analiza Sofía Cabello, moradora del sector.

Otro de los crímenes reportados el años anterior en la parroquia La Aurora, del cantón Daule, en Guayas. ALEX LIMA

Asimismo, la socióloga Alexandra Morales resalta que mientras las propuestas no vayan dirigidas a la creación de oportunidades de educación y trabajo, no habrá respuesta eficaz ante la creciente delincuencia. “Solo con planes eficaces para brindar trabajo y educación habrá resultados positivos”, reflexiona Morales.

A esto, Analía Bermúdez, de Villa Club, agrega otro factor “vital”: la regeneración. “Si no hay iluminación, si no hay parques seguros, si no hay puntos de encuentros ni parques públicos, entonces no habrá gente allí. Las calles seguirán vacías y con ello habrá mucha, muchísima inseguridad”, sentencia.