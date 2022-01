Las sirenas se encienden con el crimen en un mall de Daule

El crimen levantó la alarma entre los habitantes de La Aurora y las ciudadelas aledañas, en Daule, que están hartos de los robos y la inseguridad que se percibe y reporta en los espacios públicos, como ha publicado EXPRESO antes. Esta vez, la sirena sonó en el parqueadero de uno de los centros comerciales más grandes y que recibe más visitas en el sector, desde donde se reportó un caso de sicariato.

El callejón oscuro de La Aurora ahuyenta a los peatones Leer más

A plena luz del día, aproximadamente a las 12:30 de ayer, un hombre fue asesinado a tiros, ante la vista de decenas de personas y conductores que entraban y salían del lugar y se movilizaban por la arteria. Según explicó a EXPRESO el teniente coronel Marco Proaño, jefe de la Dinased Subzona Guayas, el ciudadano se encontraba junto a su vehículo, tras llegar en compañía de su esposa a realizar compras de alimentos para mascotas en una tienda del lugar.

La víctima, cuya identidad responde a Ismael Alejandro Miranda, quedó tendida en el piso y fue cubierta con una tela azul, mientras que el personal de seguridad se encargaba de custodiar la escena, a la espera de la llegada de los agentes de la Policía Nacional, que lo trasladaron alrededor de las 15:30 a Medicina Legal para la debida autopsia.

No poder estar ni en un centro comercial es horrible para los ecuatorianos. Encerrados en casa y permanecer alertados aquí, en sitios públicos, para las familias es inconcebible.

Carlos León,

comerciante del sector

Crimen. El cuerpo del fallecido fue cubierto en el sitio con una tela antes de su traslado. Cortesía

A decir de Proaño, el criminal ingresó al sitio como un usuario más, pero con un arma de fuego, y se acercó a pie para atentar contra la vida del hombre, que no registra antecedentes penales.

Los Daulis, sombría y al acecho de los delitos Leer más

“Sabemos que el occiso era ecuatoriano, que tenía 39 años y que le había prestado el vehículo a otra persona. El auto era diplomático, le pertenece a la Embajada de El Salvador. Estamos investigando”, manifestó Proaño, quien se encontraba en el sitio recabando más información.

Con este hecho violento, la Subzona Guayas sumaba 20 muertes violentas en los primeros días de este año, sin tomar en cuenta los cantones Guayaquil, Durán y Samborondón, que conforman la Zona 8, una jurisdicción independiente y la que reporta más decesos violentos a nivel nacional.

A la víctima, según precisó la policía y se constató en un video que les fue proporcionado, la asesinaron disparándole en la cabeza.

Para los habitantes, que este tipo de crímenes se sigan cometiendo evidencia el grado de inseguridad que se está viviendo en la provincia y la necesidad que existe de que se endurezcan las leyes y se trabaje entre alcaldías de forma conjunta.

Al parecer se dio otro caso de sicariato en el Mall el Dorado. Ya parece que nos vamos acostumbrando a esta modalidad y estamos seguros que solucionar esta situación no es competencia del gobierno. Ellos felices en Galápagos de blanco y sombrero; añorando épocas correistas. — Nancy Karyna (Karyna Arteaga , la incorrupta) (@karynaarteaga) January 17, 2022

“A diario escuchamos de asesinatos, de balas perdidas que asesinan a los niños, del duelo obligado que deben vivir las familias. Ahora no podremos estar tranquilos ni en un centro comercial. Es un asco vivir así. La delincuencia está aniquilando la libertad de todos. ¿Dónde están las autoridades que no hacen nada? No llevamos ni un mes del año y los asesinatos nos están matando más que la misma pandemia”, se quejó Daniela Mejía, habitante de la urbanización La Joya.

Hasta pasadas las 16:00, la Policía seguía en el lugar. CHRISTIAN VINUEZA

Una mujer falleció y quedó mutilada tras un accidente de tránsito Leer más

Carmen Orrantia, quien habita en Villa del Rey, aledaña a esa urbanización, lamenta que escenas como la ahora registrada deban quedar plasmadas en la memoria de la ciudadanía. “¿Creen que es bonito para un niño o un joven ver a un hombre tirado en el piso y a su familia y la gente gritando? No, es horrible lo que ha pasado y ya ha ocurrido en otros centros comerciales, en la calle, los espacios públicos. ¿Qué harán al respecto las autoridades? ¿Quién nos protegerá a nosotros? Está claro que nadie. Lo que se vive al interior de las cárceles, lo estamos viviendo afuera”, lamentó la madre de dos menores, quien, al igual que la ciudadana Johanna Pacheco, agradeció que al menos no hubo balas perdidas.

Sobre lo sucedido, EXPRESO consultó a la administración del centro comercial, pero hasta el cierre de esta edición aseguró que el crimen había ocurrido a 200 metros de la puerta principal del mall y que las autoridades continuaban investigando.

Este Gobierno no está capacitado para proteger a sus ciudadanos. Nos falta tanto para sentir tranquilidad. Vivimos siendo testigos de los delitos que se cometen a diario en la ciudad y el país.

Tatiana Acosta,

ciudadana

Para contribuir con la seguridad, según precisó el alcalde del cantón, Wilson Cañizares, la Municipalidad ha venido colocando cámaras de videovigilancia y alarmas en diferentes puntos de la urbe. “Tenemos dispositivos en la cabecera parroquial, en el parque del Arbolito, en los exteriores de la urbanización Sambocity... y habrá más”.

El asesinato ocurrido a la 1pm en el ingreso al C.C.El Dorado, solo refleja la inseguridad en el país donde vivimos, no existe ciudad, dependencia pública o privada, urbanización u oficina, o lugar donde te refugies, vivimos a merced de la delincuencia todos los dias.@parosemena pic.twitter.com/vd0gh6xB7j — DARIO BURBANO MACIAS (@daburma69) January 17, 2022

Nuevo sicariato en Guayaquil Leer más

Pero para la ciudadanía, que haya cámaras o más ojos resguardando el territorio, no es más que una solución a corto plazo. “Aquí en Daule, Guayaquil y Samborondón se te están metiendo a las mismas casas y no necesariamente por el río, como lo hacían antes. Entran de frente, disparando y ya. Leyes, penas fuertes, pena de muerte... eso es lo que urge. Como la justicia está a favor de ellos, Guayas y el país siguen muriendo. Es una pena, pero las cosas hay que decirlas como son”, advirtió Laura Quiroz, comerciante de La Aurora que exhortó a los gobernantes a analizar las cifras y a entenderlas.

Uno no sabe ya dónde resguardarse ante tal grado de inseguridad. Balas perdidas, dolor, miedo... todo eso nos rodea, sin importar el sitio ni la hora. Simplemente no hay protección.

Bryan Delgado,

comerciante

“Despierten, por favor. Llegó la hora de actuar y de que sean ustedes quienes guíen y tomen las riendas de sus ciudades”, señaló Nelson Loor, quien reside a escasos metros del centro comercial.