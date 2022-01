Los residentes y comerciantes de la avenida Los Daulis, del cantón Daule, ya no saben a qué autoridad acudir; ya que durante casi dos años han solicitado a la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) y a la Alcaldía que les coloquen más postes de alumbrado público e iluminen las apenas tres estructuras que se levantan a lo largo de tres cuadras, pero esta petición ha quedado en el olvido.

Transitar por las noches se ha vuelto un peligro, por lo oscuro que está el sector. “Varios asaltos a mano armada han ocurrido en las últimas horas, por falta de iluminación. Caminar se torna complejo y no hay quién nos ayude. El tema no es tomado en serio por nadie”, se quejó Milton Cedeño, habitante del sector.

Hecho. Los habitantes piden postes de lado y lado, y más. En la zona afectada, denuncian, apenas se ve algo de luz por los postes de las cuadras aledañas.

Édgar Bonilla, comerciante de repuestos automotrices, asegura a este Diario que a pesar de no tener alumbrado público, mensualmente a los negocios les cobran 8 dólares. “Desde hace dos años, hemos venido exigiendo el servicio, que nunca ha existido, pero no nos lo conectan. Es imposible vivir así, es imposible pagar por un servicio inexistente. ¿Hasta cuándo lo vamos hacer? Esto es absurdo”, lamentó.

Pasar por este tramo de la calle es horrible. No ves nada, te sientes vulnerable. Así llevamos años.

Los habitantes pueden solo laborar hasta las 18:00, para evitar ser víctimas de la delincuencia. Édgar Romero

Germán Gonzales, mecánico de la zona, expresó que por la falta de iluminación no puede trabajar pasadas las 18:00 en su taller, lo que le genera una serie de desventajas y pérdidas. “¿Quién podría trabajar así? No lo haríamos bien y de paso, nos roban. Pero a nadie le importa. A las autoridades les da igual que vivamos en tinieblas. Ahora hay tres postes, que aún con luz, si la tuvieran, no nos darían la seguridad deseada”, señaló.

Frente a esta situación, Geovanny Franco, administrador de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) de Daule, detalló que la energía la proporciona la empresa eléctrica, pero que por ser esa una zona regenerada, es el Municipio el ente encargo de establecer el servicio.

Al vivir rodeada de oscuridad, no siento seguridad. Ni siquiera caminar, salir a charlar es seguro en un entorno así.

“En esta avenida sabemos que los delincuentes se hurtaron el conector de energía que alimenta las lámparas y por eso están a oscuras. Las lámparas están, lo que falta es esa pieza, pero no es a nosotros a quien nos corresponde reponerla”, mencionó el funcionario.

Fabián Martínez Ruiz, fiscalizador del departamento municipal de Obras Públicas, aseguró que en los próximos días se colocarán estructuras en coordinación con la Empresa Eléctrica. La entidad, sin embargo, no precisa cuándo se iniciarán los trabajos, si entre los directivos de las instituciones ya hablaron del problema, ni cuántas estructuras incluirá la obra, lo que genera preocupación.

Dos veces me han robado y siempre los consumidores de droga, que usan el área como casa ante tal oscuridad.

Para la ciudadanía, al menos en esas tres cuadras deben colocarse entre 6 a 7 postes nuevos. Esto, sin cortar las que hacen falta en las cuadras aledañas, advierten.

“Siento que nos van a seguir tomando el pelo y es una lástima, porque para todo pagamos impuestos y está en riesgo nuestra integridad. Solo queremos vivir bien. Es injusto que en Los Daulis, una de las vías más concurridas de la ciudad, el día se apague a las 18:00 o 19:00. No hay forma de caminar por las veredas. No se puede ni salir a comprar una pastilla ni el pan tranquilos. Aquí estamos al acecho”, señaló el residente; que a fin de tener algo más de protección, relata, recorre el lugar en compañía de su perro.

“Por lo visto esta es la única protección que tenemos. La iluminación es y seguirá siendo una deuda pendiente”, lamentó.