Desolado, oscuro y peligroso. Así permanece el vial 6 en el sector de La Aurora, justo detrás de un centro comercial del entorno, en el kilómetro 10,5 de la avenida León Febres Cordero, en Daule.

Esta semana, tras varias denuncias hechas por los residentes a este Diario, un equipo periodístico se instaló en el lugar para constatar el grado de inseguridad que dicen vivir, a causa de la desolación y la falta de iluminación en el entorno. Peatones que evitan cruzar por la vía de casi 500 metros y conductores que circulaban a gran velocidad, como si estuvieran en una pista de Fórmula 1, es lo que constató EXPRESO. Este escenario, coincidieron los ciudadanos, se ha complicado en los últimos seis meses.

La calle es una vía relativamente nueva, creada hace apenas tres años, que conecta el centro de La Aurora con la avenida que va hacia Daule, desde la vía Salitre, y nunca ha estado iluminada. La calzada bordea el centro comercial del entorno, pero a diferencia de lo que se puede ver en el shopping, lleno de vida y luces, la arteria permanece en tinieblas.

Es un susto vivir aquí. No se sabe en qué momento se pueden presentar robos. La gente prefiere no pasar por esta zona. Muchos conocen el lugar como el ‘callejón oscuro’.

Jaiser Gómez,

Morador del sector

Para conversar con ciudadanos que habiten en el sector, se debió esperar a la claridad del día para encontrar a los transeúntes. A partir de las 18:30, dijeron, no se atreven a recorrer el ‘callejón oscuro de La Aurora’, como lo han denominado, así vayan acompañados del perro más bullicioso de la zona o sepan incluso artes marciales.

Historia. Esta calle fue construida hace dos años por el Municipio de Daule. Desde su inicio, el lugar careció de iluminación. JUAN FAUSTOS SANDOVAL

“Aquí nunca se ve a nadie, ya sabemos que es peligroso y por eso nadie pasa. De hecho, pueden pasar horas y no verá a nadie caminando o haciendo deportes en la noche. Si encuentra personas es casi un milagro. Prevalece el miedo lamentablemente”, comentó Sebastián Peñaherrera, quien vive en la avenida Alfredo Adum y suele pasar todos los días por ahí en su vehículo.

“Aquí la gente ya sabe que no debe pasar caminando porque es seguro que te roben. Hay denuncias hasta de violaciones. No sé por qué no intervienen todavía el lugar, que podría ser útil, lleno de vida”, relató el hombre de 26 años, quien acude a una iglesia del sector y ve como, por obligación, uno tiene que sacar su carro, aun cuando hay tráfico, debido a que el peatón no es bienvenido en esta oscura zona.

80.000 dólares a decir de CNEL, es lo que costaría iluminar esa arteria en el sector de La Aurora.

Allí no hay un solo poste, apenas uno logra ver algo con la iluminación que reflejan las luminarias de los negocios, plazas o casas aledañas.

Frente a esta situación, EXPRESO conversó con Arturo Torres, representante de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), quien indicó que la entidad no tiene responsabilidad sobre la oscuridad en el punto. “Esta avenida fue construida por el Municipio de Daule y no se nos comunicó, sin embargo, se les consultó y nos dijeron que se harían cargo de la iluminación, con un alumbrado decorativo, pero no lo han hecho”, enfatizó.

A decir de Torres, debido a las denuncias ciudadanas que les han llegado, intentaron hacerse cargo de la obra, pero el presupuesto no les fue asignado. “Nos reunimos entonces con el Cabildo, pasó todo en octubre pasado, y lo que nos dijeron es que ellos lo resolverían”, indicó. Consultado el Cabildo sobre la fecha en que lo harán, a través del Departamento de Comunicación de la entidad, señalaron que la desconocían, por el tema “no ser de su competencia”.

La respuesta generó más quejas entre la población, que pidió a las autoridades seriedad y compromiso en un asunto “tan importante, como la seguridad”.

Apenas unas pocas personas se atreven a caminal por el vial 6. Christian Vinueza

Para los conductores es muy peligroso. A veces hay autos o motos que no tienen luz y pueden provocarse choques. Casi no hay peatones porque ya han ocurrido accidentes.

Sebastián Peñaherrera

Opinión ciudadana

“Hasta ahora nos hemos defendido como hemos podido, por todos lados estamos en riesgo. Al inicio veía motos que iban muy rápido y de un momento a otro paraban, se escondían. Todo era sospechoso... Vivir cerca de este lugar tan oscuro era un verdadero susto”, expresó Jaiser Gómez, quien también vive en las ciudadelas del entorno.

Gómez denuncia que esa ruta se ha vuelto peligrosa, no solo por los robos sino porque el área es utilizada para beber y consumir drogas, o como baño público y hasta hotel de paso.

Según los moradores, esta calle se ha convertido en el terror de las personas ante la cantidad de los incidentes que se dan, pero nadie los registra. Los peatones solo la recorren hasta las 18:00. JUAN FAUSTOS SANDOVAL

“He visto a gente fumando y hasta teniendo relaciones sexuales. No es bonito convivir con esto, es vergonzoso”, indicó.

Para la comerciante Rocío Pincay, urge una solución por los accidentes que también se reportan a causa de la oscuridad. “Motos y carros, con una luz o sin ellas, agarran esta vía para evitar detenciones en las arterias principales, pero se chocan. Nadie puede ver nada. En este callejón oscuro uno puede hasta matarse”, expresó Pincay, quien pide transformar el área para que sea similar a lo que acompaña su entorno.