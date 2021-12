Un jueves infernal. Así describió ayer su día Vinicio Encalada, tras demorar dos horas y cuarenta minutos para llegar a su trabajo, en pleno centro de Guayaquil, desde la ciudadela Entre Ríos (La Puntilla), donde reside. Un embotellamiento generado por el cierre de uno de los cinco carriles de la avenida Pedro Menéndez Gilbert, en dirección hacia la avenida Machala, en la urbe porteña, y que se extendió hasta Durán, por casi seis kilómetros, lo hizo sentir enojo y estrés. “Quería hasta llorar”.

RELACIONADAS Las cuatro zonas críticas por los atascos del Viernes Negro

“Solamente sentía los bocinazos retumbar en mi oído y los frenazos de los buses y las motos detrás de mí. Llegó un momento en el que el puente de la Unidad Nacional se convirtió en parqueadero público. Nadie se movió. La fila era interminable. Media hora más y se extendía hasta Nobol”, se quejó Encalada.

Este problema caotizó todo, pero no es la primera vez. Este trancón ya lo he reportado al ECU-911, a las autoridades de tránsito, pero la solución no llega. Nos obligan a convivir con él.

José Vives,

habitante de Durán

El cierre del carril, como lo constató este Diario, fue generado por la operadora Interagua, que realizaba trabajos en la arteria. Un socavón fue la causa. “Tenemos ya varias semanas trabajando en la rehabilitación de la red de alcantarillado de la Pedro Menéndez, y durante esas labores se descubrió ayer (miércoles) un socavamiento, que está siendo atendido antes de que se produzca un accidente”, precisó Ilfn Florsheim, vocera de la entidad.

Daño. Interagua dice que el miércoles descubrió el socavamiento debajo del pavimento, producto del rompimiento de una tubería de agua. Freddy Rodriguez

Avenida Orellana: “Si no quieres chocar, te toca ser insensato” Leer más

Consultada sobre por qué las labores no se ejecutan en la noche, cuando el tráfico es menos pesado, advirtió que urge trabajar todo el día, de forma permanente, para lograr salir rápido del punto. “Trabajar solo de noche y dejar abierto el carril durante el día, representaría un riesgo porque podría hundirse la calzada y hacerse un hueco que pondría en peligro a todos”, argumentó.

Pero a la ciudadanía, la explicación no la convenció. “Estoy realmente harta de que siempre, por la razón que sea, Guayaquil y La Puntilla experimenten los mismos trancones de hace una década. Han construido puentes que uno mismo ha pagado, pero las caravanas no se van. Es mentira que nos hemos descongestionado. Los atascos están y se replican por todo el Gran Guayaquil”, agregó Isabel Escobar, de Ciudad Celeste.

Escobar, quien estaba a unos diez metros de salir del puente de la Unidad Nacional, desde el retrovisor veía solamente la marea de carros que la escoltaban. “Da vergüenza esto, pobre gente la que intenta ingresar a Guayaquil”, sentenció. Y no estaba lejos de la realidad.

Labores. Interagua advierte que los trabajos se ejecutarán hasta las 05:00 del próximo lunes. A la ciudadanía le preocupa que la reparación se extienda.

El manabita Marcos Robles había salido ayer de Manta a las 06:00, para llegar a una reunión en Urdesa a las 10:00, pero fue imposible cumplir con los tiempos. A esa hora estaba en medio de la estructura que une a Durán con Samborondón. “He sentido que he llegado a Guayaquil viajando por la Ruta del Spondylus. Es como haber sido parte de una procesión”.

Es molestoso este tráfico, llevamos años así. Sin embargo, también son molestosas las inundaciones y taponamientos en las lluvias. Hoy esto agobia, pero ojalá valga pena. Me limito a pensar así.

José Ortega,

guayaquileño

Guayaquil: En las calles Los Ríos y Manuel Galacio no funcionan los semáforos Leer más

La opinión la compartieron conductores como Aldo Cerezo y José Vives, ambos de Durán, que optaron por movilizarse en la Aerovía, frente a tal “liosa escena”. A decir de Vives, uno de los líderes comunitarios de la ciudadela Abel Gilbert 3, si bien lo ocurrido ahora tiene justificación, no explica los embotellamientos de días y meses atrás. “Esto no es nuevo, que nadie intente convencernos de lo contrario. Los tres cantones se están ahogando nuevamente. Frente a ello, he pedido al ECU-911 y a los agentes de tránsito que actúen, pero al parecer no hay intención”, lamentó.

#TránsitoECU911



A través de las cámaras de #VideovigilanciaECU911, se visualiza congestión vehicular, Av. Pedro Menéndez Gilbert y Puente Unidad Nacional sentido Durán - Puntilla - Guayaquil. pic.twitter.com/Ix2tWGJeLr — Coordinación Zonal 5 y 8 ECU 911 Samborondón (@ecu911sambo) December 9, 2021

Como muestra de lo que ocurre, están las publicaciones de la Autoridad de Tránsito y Vigilancia de Samborondón, que alerta en su cuenta oficial de Twitter del tráfico pesado en la Pedro Menéndez, desde el 15 de octubre anterior.

Todo este caótico escenario, esos bocinazos que suenan sin cesar, se lo puede evitar, hay formas. Hoy hay una razón para que exista, sin embargo otros días el tráfico es similar.

Bolívar Posligua,

ciudadano

Aunque al mediodía de ayer la intensidad del trancón (solo la intensidad, no la cantidad de vehículos) se redujo (al menos la circulación fluyó), a los conductores les preocupa pensar que el panorama se repetirá hasta el domingo próximo, cuando se prevé que culminarán los trabajos.

Durante todo el día, el tráfico fue como el que se registra en la imagen. Freddy Rodriguez

“Temo que la semana que viene sea todo igual, que haya una complicación de última hora, como siempre. Y es que en diciembre históricamente el tránsito se agudiza. He visto agentes, pero no más de tres o cuatro. Que haya más, todo el mes y los meses que sean necesarios del próximo año. Investiguen, analicen qué está pasando”, exhortó Piero Carrasco, quien hizo un llamado a que al menos los alcaldes de Samborondón y Guayaquil den solución a la queja.