Los conductores se quejaron de que este viernes 22 de octubre, en las calles Los Ríos y Manuel Galacio, los semáforos dejaron de funcionar por lo que en las horas pico se formó un embotellamiento.

Además que se volvió un drama para los peatones poder cruzar esas vías, porque los automotores no paraban la marcha para dejar que el ciudadano pueda ir desde una acera hasta la otra.

Hasta cerca de las 17:30 de este viernes todavía no llegaba un agente de la Autoridad de Tránsito y Movilidad.

¿Por qué no viene aún un agente a este punto? Por favor, escapamos de matarnos. Esto se ha vuelto caótico. ¿Dónde está la ATM cuando realmente la necesita? ¿Será que aparece cuando ya choquemos?

No me sorprende que pasen estos daños con los semáforos, no es la primera vez. El problema está en que nadie viene a poner orden y a guiar el tráfico. Y es que si esperamos que los conductores lo hagan por voluntad, aquí nos quedaremos hasta que se repare el servicio.

Tadeo Cruz