“En la vía Río Milagro, vivimos en el abandono desde hace cuatro años”

Cansados de lo que consideran una falta de atención, conductores y agricultores del recinto Río Milagro (Milagro) se reunieron para exigir a la Prefectura el mantenimiento urgente de la vía Mariscal Sucre - Lorenzo de Garaicoa, que conecta a la ciudad con los cantones Naranjito, Los Ríos y Simón Bolívar.

Durán: El ‘campo minado’ del barrio se evapora tras 8 años de pelea Leer más

“Nosotros también somos parte del Guayas. Nuestros carros pasan dañándose y viven en los talleres por culpa de los enormes huecos que hay en la carretera. Algunos son de casi dos metros. No se puede transitar más así, estamos hartos”, exclamó el agricultor Presley Andrade, quien a diario se moviliza por esta ruta y cuyo vehículo, advierte, presenta daños cada 3 o 4 meses.

Daños en los amortiguadores y templadores, además de las llantas ponchadas, son apenas algunas de las consecuencias del problema. “Llevamos 4 años desplazándonos en estas condiciones, viviendo en el abandono. He visto a los vehículos aparcados a esperas de ayuda, tras una caída en los hoyos. ¿Y las motos? Estas prácticamente se destruyen. Desplazarse en la noche no es un error, sino un horror. Te matas si no los ves”, agrega Enrique Arévalo, comerciante de Milagro que tres veces por semana va y viene de Naranjito.

Por años enviamos oficios a la Prefectura, pero no tuvimos respuestas. Ahora, hemos vuelto a hacerlo. ¿Qué esperamos? Que nos vean y finalmente nos tomen en cuenta.

Alexander Mejía,

concejal del cantón Simón Bolívar

Varios incidentes en moto se han registrado en el sitio. Miguel Laje

Guayaquil: El descuido y la inseguridad se toman la Florida Norte Leer más

En Río Milagro, además del deterioro de la carretera, los habitantes también se han visto afectados por el río, pues con el pasar del tiempo la corriente ha ido carcomiendo la vía, lo que dificulta también el paso. De hecho hoy, apenas una cinta plástica anuncia del peligro.

Enrique Santos, morador del lugar, cuenta a EXPRESO que el mal estado de la vía impide que los entes de socorro respondan a tiempo cuando hay una emergencia. Cita como ejemplo el hecho de no poder trasladar a un enfermo hacia el hospital. “Como ni ambulancias tenemos, no podemos salir rápido ante alguna emergencia. Hacerlo implicaría caer en los hoyos, hacerlo de forma brusca y hasta accidentarte”, agregó indignado.

La carretera no vale. Hasta el río se ha ido llevando poco a poco la vía y nadie nos atiende. Llevamos años así, viviendo en zozobra y en permanente riesgo. Urge atención.

Enrique Santos,

habitante

Frente a esta situación, el director de Obras Públicas de la Prefectura del Guayas, Gabriel Orozco, dijo estar consciente del estado de esa carretera que, según los registros, no ha recibido mantenimiento alguno desde el 2017, y que será intervenida en el 2022.

“Aún se necesitan ejecutar los estudios definitivos y presupuestar el trabajo, son 10 kilómetros los que se intervendrán. Mal haríamos en hacer ahora trabajos de bacheo por tramos, sería un desperdicio de recursos”, dijo el funcionario.

Secuelas. La escasa iluminación del lugar incrementa las quejas. Hay conductores que no ven bien los hoyos y caen de forma brusca, advierten. Miguel Laje

Entre octubre y noviembre de este año, adelantó , la vía que será intervenida será la que conecta a la parroquia Lorenzo de Garaicoa con el recinto Soledad.

Pero a los afectados, la idea de que se estén realizando aún los estudios para aminorar las molestias, no los pone contentos. “Tenemos que esperar hasta el 2022. ¿Para enero? ¿Noviembre del otro año? Que no haya fecha incrementa todavía más las quejas. Urge que aceleren las labores, que hagan cambios y prioricen la obra”, hizo énfasis Arévalo.