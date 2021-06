Durán: El ‘campo minado’ del barrio se evapora tras 8 años de pelea

Pese a los retrasos en la ejecución de la obra, para las familias de la ciudadela Abel Gilbert 3, en Durán, es un logro ciudadano ver como sobre esas calles que, al menos, por ocho años permanecieron repletas de polvo y huecos; existe ya maquinaria que de a poco las va cambiando.

Comité Promejoras de El Recreo 3 inicia veeduría en Durán Leer más

En marzo pasado, EXPRESO denunció el problema y contó en sus páginas cómo era vivir en una zona cuyas vías se habían convertido en un campo minado, donde los choques y las caídas eran parte de la cotidianidad, al igual que los daños de los autos y hasta las comidas con sabor a tierra, generadas por las permanentes nubes de polvo que se formaban al pie de las viviendas.

Durán: “No tenemos calles, sino un campo minado que nos harta” https://t.co/uhq3NxxWmX — Diana Sotomayor Z. (@DianaSotomayorZ) March 10, 2021

Ahora, pese a que los trabajos no iniciaron en abril, como estaba previsto, sino semanas después, entre las familias prevalece la tranquilidad.

“Al fin nos miraron. Tuvimos que quejarnos y hacer públicas nuestras molestias; demostrar que vivíamos en un terreno agrietado, tanto como la luna, y solo así reaccionaron. No fue fácil, hubo quienes ya decepcionados de las autoridades, creyeron que otra vez nos mentían”, advierte el residente Tonny Avilés, quien en mayo pasado -ante la falta de respuesta municipal- como publicó este Diario, exigió que le devuelvan en obras lo que ha pagado por décadas en impuestos.

El pasado jueves, EXPRESO recorrió el vecindario, que colinda con la estación de la Aerovía y en el que incluso se llegaron a utilizar rocas para rellenar los baches y nivelar así las superficies y constató el cambio que ha empezado a tener la avenida principal, la más afectada, ubicada entre el Malecón Abel Gilbert 3 y la calle Costa Rica.

Medidas. Vecinos tapabanlgunos baches con piedra para reducir los daños, en caso de caer en ellos. Archivo

Al menos 300 metros de los 800 que tiene de extensión han sido ya intervenidos. Y según precisa Héctor Velasteguí, director de Obras Públicas de la Alcaldía, a fin de evitar hacer un doble trabajo, antes de retirar el hormigón dañado y colocar el nuevo pavimento, se han empezado a cambiar las guías domiciliarias de agua que estaban generando problemas.

Me alegra que las obras hayan llegado; sin embargo, espero más cambios. Que arreglen las vías aumenta también la seguridad, otro tema que nos acecha y preocupa.

José Vives,

presidente del comité barrial del vecindario

Un comité veedor a la promesa del Municipio de Durán Leer más

“El trabajo es planificado y ha sido técnicamente evaluado. A las vías además se les colocará una carpeta asfáltica de dos pulgadas de espesor; y de igual manera serán intervenidas las calles internas. El cambio será notorio”, explicó Velasteguí.

Para el residente Franklin Mejía, uno de los fundadores de la Abel Gilbert 3, no vivir más en un área que describe como un campo de guerra (en invierno, evoca, vivían rodeados de lomas de barro y piedras de todos los tamaños que obligaban incluso a los ciclistas a caminar para no estropearse); más que un alivio, era lo que merecían.

En el sitio permanece la maquinaria municipal para ejecutar los trabajos. Juan Faustos

“Llevo 25 años en esta ciudadela y siempre hemos tenido problemas con el agua. Para suerte de las autoridades, hemos intentado coexistir con ese problema. Pero hacerlo con los hoyos, eso era demasiado”, piensa.

Una opinión similar tiene el presidente del comité promejoras del vecindario, José Vives, quien de forma incansable -a diario- exigía cambios que, advierte, deberán incluir la orden de que no se permita más que sobre las arterias principales circulen buses, camiones y tráileres.

Quejas Los ciudadanos exigen que se coloque señalética en el barrio y se planten áreas verdes. Estas son prácticamente nulas.

Caso buses y taxis de Durán: Guayaquil, metropolitano solo cuando le conviene Leer más

“La Abel Gilbert 3 es una ciudadela privada, no una perimetral. Aquí deberían pasar apenas unas 4 líneas de buses, no más. Nuestras vías no fueron creadas para soportar tanto peso, si no se analiza esto, volveremos al entorno de antes”, piensa; al hacer hincapié en que este pedido lo conocen ya el alcalde Dalton Narváez y Velasteguí. “Tuvimos una reunión hace poco”, advierte.

Para los residentes, sin embargo, la Alcaldía debe mirar también hacia las veredas y callejones que además de estar destrozados y tener mobiliario urbano que impide el paso al peatón (desde cables hasta postes a punto de caerse), no son inclusivos. “Si nos enfocamos solo en las veredas, estas no tienen ni siquiera rampas. Durán excluye al adulto mayor y al discapacitado. Es fuerte lo que digo, pero duele porque es real”, agrega Nathalia Núñez, también habitante.

Por el estado de las calles, no era necesario estar al pie del asfalto para escuchar los accidentes que se registraban. Eran a diario, horribles. Ojalá que la intervención nos ayude a renacer.

Julio César Posligua,

residente de la Abel Gilbert 3

Regeneración. Para los residentes, las aceras, las peatonales y las alcantarillas del barrio, son una deuda municipal pendiente. Todas están en mal estado. Juan Faustos

Urbanistas: los nuevos murales impulsan el turismo en la aerovía Leer más

Sobre cuándo se ejecutarán obras que cubran estas necesidades, Velasteguí no dio fecha. “Ahora, en los trabajos que estamos desarrollando, no están incluidos. Sin embargo, se lo analizará en un próximo plan”, mencionó. Y sobre esto, los residentes irónicamente sonríen.