Viteri relega la pandemia y se centra en la delincuencia

La inseguridad que vive Guayaquil y la preocupación que tiene la ciudadanía ante la ola delictiva que cada día crece, no estuvieron ausentes en el discurso de la alcaldesa Cynthia Viteri, a propósito de la sesión solemne por los 201 años de la Independencia de la ciudad.

Viteri dejó a un lado la crisis sanitaria originada por la pandemia de la COVID-19, que en 2020 cobró miles de vidas y que fue el tema central de su discurso por el bicentenario de la gesta libertaria, donde dijo que “200 años después, al Puerto Principal le toca seguir luchando por la vida”. Ahora se enfocó en la delincuencia.

En su intervención del pasado 9 de octubre, la alcaldesa pasó cuenta de las acciones y obra ejecutadas por el Municipio en los últimos 12 meses y aprovechó para demandar del presidente de la República, Guillermo Lasso, acciones contundentes contra el hampa, al reiterar que “201 años después, la delincuencia es otro enemigo que nos acecha”.

Un pedido similar hizo el 25 de julio pasado, en el discurso de la sesión por la Fundación de Guayaquil, donde le recordó al primer mandatario aquellos temas que en seguridad estaban pendientes y aprovechó para pedir más policías para que patrullen la ciudad.

Ahora Viteri exigió que los militares salgan a las calles. “Que en cada esquina esté la Marina, el Ejército, la Fuerza Aérea, que apoyen a la Policía, agentes de Tránsito, agentes metropolitanos, guardias de seguridad privada”, exclamó en el hemiciclo de La Rotonda.

Además, entregó a Lasso el proyecto de Ley Por la Vida y La Protección Ciudadana “para defender a los inocentes de los delincuentes”.

Este tiene cuatro objetivos: que se permita el porte y tenencia de armas a quienes pasen rigurosos exámenes del Ministerio de Defensa; la derogación de la tabla de consumo; que se muestre de forma pública el rostro de los delincuentes; y que se exija el certificado de antecedentes penales de extranjeros que deseen ingresar al país.

El presidente de la República, Guillermo Lasso y el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, asistieron a la sesión solemne. Juan Faustos / EXPRESO

La Ley de Porte y Vigencia y Tenencia estuvo vigente por varios años, hasta que en la década del 2006 y 2016 se eliminó.

“Las leyes se volvieron barrotes para los inocentes y pampa para los delincuentes. Si los denuncias, te matan; si tienes arma para defenderte, te encarcelan”, enfatizó.

La medida de armar a la gente no es la más indicada. No quiero imaginar un tiroteo en un colegio o una discoteca. Creo que hay que hacer de la seguridad una política de estado. Oswaldo Moreno, analista político

Entre enero y agosto de 2021, la Fiscalía General del Estado registró 16.017 denuncias de robo a personas, en el país; 28, 4 % más de las presentadas en el mismo período de 2020. Mientras que en Guayaquil se registraron 712 denuncias, en igual período; 147 más que el año pasado, según los Indicadores de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Gobierno, como publicó EXPRESO la semana pasada, donde los habitantes de la ciudad aseguraron que deben encerrarse tras rejas y portones eléctricos para frenar los robos a personas, a sus viviendas y la sustracción de accesorios de vehículos.

Las autoridades deben tomar medidas urgentes para terminar con la delincuencia antes de que esta termine con los buenos ciudadanos que a diario pierden la vida por no dejarse robar. Marcia Apolinario, líder comunitario de Bastión Popular

La municipalidad ha invertido 24 millones de dólares para reforzar a la Policía y al 911 de Guayaquil, por la adquisición de vehículos, drones, motos, GPS, megáfonos y hasta combustible para los carros del cuerpo de vigilancia. No obstante, los resultados de esa inversión no están a la vista, como tampoco están los delincuentes en la cárcel.

Las Fuerzas Armadas deben tomar el control de la ciudad para que la ciudadanía retome la tranquilidad. Creo que la tenencia de arma acentuaría la ola delictiva en la ciudad. Antonio Bustamante, del comité promejoras de la Floresta 1

La alcaldesa reprochó las críticas de ciertos sectores que han cuestionado los contratos de medicina alternativa y bailoterapia. “No es lo mismo si lo hace la administración de una mujer porque no tiene trascendencia, pero si lo hace la de un hombre, es buena. No nos miden con la misma vara”, lamentó. Pero no transparentó los costos ni el proceso de contratación de los mismos.

Analistas políticos, líderes barriales y ciudadanía en general, comentaron a EXPRESO sus puntos de vista en torno al discurso de la personera municipal. La mayoría coincide en que el problema de la inseguridad debe ser el principal tema por el que hay que trabajar de manera conjunta.

Intervención Ninguna alcaldía del país tiene permitido intervenir en materia de seguridad. La de Guayaquil lo ha hecho desde hace varios años, sin resultados.



Sin embargo, unos señalan que el porte y tenencia de arma no frenará la ola delictiva y que más bien podría volverse un búmeran en la lucha contra el hampa, al caer estos implementos en manos de personas no responsables.

“Cuando la porta de arma estaba permitida, el Ecuador tenía la cifra más alta de muerte violenta, por eso creo que no sería la medida indicada”, señaló el analista político Oswaldo Moreno Rodríguez.

De allí que mencionó la necesidad de que la seguridad sea tratada como una política de estado para que haya más inversión para este objetivo.