Pánico. Es lo que sienten muchos conductores cuando se les acerca una o varias personas con el pretexto de limpiar el parabrisas de sus vehículos, en las paradas obligadas que deben hacer cuando les coge la luz roja de un semáforo.

La intervención abarcará 257 puntos de consumo de drogas y muertes violentas Leer más

Algunos pretenden obligar a que acepten su servicio a cambio de una moneda. “El problema es que algunos son violentos. A mí me han rayado el carro cuando no les he dado una moneda por limpiarme los vidrios del auto”, manifestó el conductor Jeferson Reyes.

Un vídeo que se hizo viral en redes sociales, la tarde del lunes 4 de octubre de 2021, aumentó esa sensación de inseguridad que viven los conductores a diario. Las imágenes muestran cómo dos supuestos limpiadores de parabrisas atacan a un conductor con un cuchillo y un destornillador. El hecho ocurrió en las avenidas Isidro Ayora y las Américas, en el norte de Guayaquil, cuando el chofer se opuso a pagar por un servicio que no solicitó. Una situación que ha ocurrido en otras ocasiones, por delincuentes que se hacen pasar como limpia vidrios o vendedores informales.

Agentes de la Policía Nacional realizó un operativo en las avenidas Isidro Ayora y de Las Américas, pero quienes limpian parabrisas se fueron a otros sectores. Lina Zambrano

Este martes 5 de octubre de 2021, la Policía ejecutó un control en la avenida Isidro Ayora. Eso, solo hizo que los limpia vidrios se fueran a otros sectores, como lo confirmó este Diario en un recorrido. Igual se instalan en las principales calles del norte y sur de la urbe. El general Fausto Buenaño, comandante de la Zona 8, explicó que la Policía Nacional está limitada en este caso, porque los limpiadores se reubican en otro lugar. Considera que se necesita crear leyes “que realmente solucionen este problema”.

Guayaquil: Falsos vendedores encienden el rojo en todos los semáforos Leer más

Uno de los hombres que agredieron al conductor y de procedencia extranjera fue detenido, pero la Fiscalía lo dejó libre por falta de la denuncia, indicó la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil (CSCG). Ángel Martínez, abogado de la víctima, manifestó que su cliente no puso la denuncia porque fue amenazado. La CSCG pide que los agresores sean deportados, porque atentan contra la seguridad pública y ahora toca nuevamente buscarlos.

Los mismos de la avenida de las américas frente al mi comisariato pic.twitter.com/csIakVMEpI — CHALITO (@gonzaulomontes) October 5, 2021

Pero los ciudadanos piden a las autoridades que no reaccionen solo cuando un caso se hace viral, porque la intimidación ocurre a diario y en toda la urbe. "He visto en las avenidas Agustín Freire Icaza y Antonio Parra Velasco cómo los limpia parabrisas seleccionan a mujeres y adultos mayores para exigirles una moneda por el servicio que no solicitaron. Cuando no les dan, suelen escupir el vidrio o dejan las plumillas levantadas o golpean el carro con violencia exigiendo una moneda", relató Elías Sánchez, taxista.

En las avenidas Ernesto Albán y 25 de Julio también se ubican limpia parabrisas, pero algunos de ellos dicen que son honrados y piden que los organicen para que los dejen trabajar. LINA ZAMBRANO

En el sondeo que realizó este Diario, los ciudadanos señalaron que los limpia parabrasis se ubican en el norte y sur de la ciudad. "En el centro, más son los vendedores informales los que están en los semáforos. Es lo que he visto", manifestó Adrián Flores, conductor. Pero todos expresaron que aquí no solo tiene responsabilidad la Policía Nacional, sino también los ministerios de Salud, de Inclusión Social, Relaciones Exteriores y hasta el Municipio de Guayaquil, porque entre las personas que limpian parabrisas hay consumidores de drogas, mendigos y extranjeros.