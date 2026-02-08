Violencia en Durán: madre de seis hijos fallece tras ataque armado en El Arbolito

La víctima conversaba con sus vecinos, cuando sujetos armados llegaron a buscar a otras personas y dispararon

Los familiares de Blanca León Rugel acudieron a la morgue para realizar los trámites correspondientes.

Blanca Haydée León Rugel salió de su vivienda, ubicada en el sector 4 de la cooperativa Héctor Cobos, también conocida como El Arbolito, en Durán, para conversar con sus vecinos.

La mujer se encontraba parada en la casa de enfrente cuando sujetos armados, a bordo de un vehículo, llegaron en busca de otras personas. En medio del ataque, León recibió dos impactos de bala.

El hecho se registró alrededor de las 20:30 del sábado 31 de enero. La víctima, de 54 años, fue trasladada por sus familiares hasta una casa de salud, donde permaneció internada en estado crítico.

“Mi mamá recibió dos disparos, uno en el brazo y otro en el costado izquierdo del abdomen. Este último le comprometió varios órganos y lamentablemente falleció este viernes 6 (de febrero), a las 14:00”, relató su hija.

56 muertes violentas Se registran en Durán desde el 1 de enero hasta el 7 de febrero de 2026

Hasta salir a la tienda es peligroso en Durán

León era comerciante y deja seis hijos en la orfandad. Sus familiares expresaron con pesar que el lugar donde residía se ha convertido en un sector peligroso, donde los enfrentamientos entre bandas delictivas impiden incluso salir a la tienda.

“Por favor, pedimos mayor presencia de la Policía y de los militares en los sectores más conflictivos de Durán. Ya no podemos vivir con tanto miedo por la delincuencia”, manifestó un allegado de la occisa.

Durán es el segundo cantón del país con más asesinatos, solo superado por Guayaquil.

En esta ciudad, dos organizaciones delictivas se disputan el control territorial: los Chone Killers y los Latin Kings.

Sin embargo, el fraccionamiento de los Chone Killers ha provocado un incremento de la violencia.

