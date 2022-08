Momentos de angustia y dolor viven los padres de un niño de 8 años que fue abusado sexualmente en el baño de una escuela fiscal de Guayaquil, ubicada en el sector de Mapasingue Oeste.

Representantes de otros alumnos y vecinos de la zona están consternados y se han unido para planificar un bingo u otra actividad, con la finalidad de recaudar fondos para contratar a un abogado particular que lleve este caso. "Queremos justicia. No vamos a permitir que este hecho quede impune" , manifestó Ángela Gutiérrez, habitante del sector.

El hecho ocurrió el 10 de agosto pasado, pero los padres del menor se percataron de lo sucedido cuando este comenzó a sentir malestar para hacer sus necesidades biológicas y tuvieron que llevarlo al hospital Francisco de Ycaza Bustamante para su atención inmediata.

Los médicos del centro de salud descubrieron que el estudiante de cuarto año básico, presentaba graves lesiones producto de una violación.

Cecilia (nombre ficticio), madre del menor ultrajado, informó a EXPRESO que tanto la rectora del plantel como la maestra conocían el caso y no lo reportaron.

En las instalaciones del plantel, ubicado en Mapasingue Oeste no están acudiendo los estudiantes. Christian Vásconez / EXPRESO

“Mi hijo nos contó que él le informó a su maestra lo sucedido, pero esta no lo tomó en cuenta. Le cerro la puerta y solo le dijo que esas cosas no pasan en la escuela y que mejor se vaya a su casa”, narra la progenitora, quien exige a las autoridades policiales y educativas que aplique sanciones a los encubridores y responsables de este suceso.

Según María, abuela del menor, el agresor del niño es otro estudiante que está en la secundaria que funciona en la misma institución.

Pero este hecho no es aislado en el plantel. Otra madre de familia mencionó que el mes pasado pidió a los directivos que pongan vigilancia en los baños, ya que otro grupo de estudiantes habían encerrado en los sanitarios a su hijo de 9 años.

“Pero la rectora no dijo nada, tampoco hizo nada ante esta solicitud. Gracias a Dios a mi niño no le sucedió nada, pero podrían pasar cosas peores si no se toman acciones urgentes”, recalcó.

Esto fue corroborado por otros representantes, cuyos hijos les han informado que en el plantel no hay ningún tipo de control, especialmente durante el recreo.

Representantes del distrito educativo, al que pertenece el plantel, se reunieron con los padres de familia para informales que la rectora y maestra del niño violado han sido suspendidos hasta que se terminen las investigaciones. Y que las clases presenciales están suspendidas hasta el viernes próximo. No obstante los alumnos seguirán recibiendo educación por medios virtuales.

EXPRESO pidió una versión del caso a las autoridades de la Subsecretaría de la Zona 8, que abarca los cantones Guayaquil, Durán y Samborondón. Desde la Dirección de Comunicación indicaron que están esperado información de parte del área técnica y del Departamento de Consejería Estudiantil.

Representantes de los demás estudiantes decidieron no enviar a sus hijos a clases, desde el lunes. Ellos se concentraron en la puerta del plantel para exigir a las autoridades educativas la destitución de la rectora y profesora, quienes no supieron actuar ante situaciones como estas. Los vecinos del sector apoyan la demanda.

Ayer, Margarita Cruz, agente de Investigación de Delitos Sexuales, así como representantes de la Fiscalía y de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen) llegaron al centro de estudios para notificar a los principales involucrados, quienes en los próximos días deberán presentarse para rendir su versión de los hechos.

Al momento, las autoridades judiciales y policiales han procedido a realizar el reconocimiento del lugar de los hechos (baños), con la finalidad de elaborar un informe.

Pero no quisieron dar declaraciones para no entorpecer el proceso, argumentaron.