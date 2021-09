Víctor Araus: “El Municipio tiene competencias en espacios públicos”

Tras la recuperación de espacios en sectores como la bahía y, en paralelo a las intervenciones que puso en marcha la Policía, para reducir el índice de violencia criminal, el Municipio de Guayaquil incorporó al general (sp) Víctor Araus Macías como coordinador general de seguridad municipal, para dirigir todas las acciones departamentales en esa materia.

- ¿Si ya existe una Corporación para la seguridad ciudadana, qué trae de nuevo este cargo?

- El hecho de la experiencia adquirida mientras estuve como comandante de la Zona 8, para que -en coordinación con todas las direcciones- se logre establecer, proponer algún estudio sociológico, criminológico, incluso demográfico para establecer los puntos en los cuales el municipio de Guayaquil, dentro de sus competencias, puede intervenir de una manera importante...

(La alcaldesa Cynthia Viteri sostuvo que el Municipio ha invertido alrededor de 24 millones de dólares en seguridad y que las acciones del nuevo coordinador se enfocarán especialmente en corredores comerciales, para combatir a la delincuencia común).

- ¿Coordinará con la policía que ahora realiza nuevas intervenciones en la ciudad?

- Una de las primeras acciones es invitar justamente al comandante de la Zona 8 e intercambiar ideas. Hay que reconocer el trabajo que realiza la Policía Nacional, pero ellos tienen sus límites, su función específica, hay que determinar cuáles son las responsabilidades y competencias -en este caso- de cada una de las instituciones. La Policía combate el microtráfico y, paralelamente, toda la violencia que se puede generar;pero el Municipio en ese caso si tiene competencia en el tema de espacios públicos... de controlar ciertos tipos de situaciones... conociendo estos lugares donde hay mal uso de espacio público... lo importante es llegar al origen del problema...

- ¿Cuándo iniciará ese estudio, existe un plazo, qué sectores serán intervenidos, incluyen zonas turísticas? Hay zonas en el Distrito Sur donde existe informalidad que genera también violencia.

Desde el 2019, el Municipio de Guayaquil ha invertido más de USD $25 millones en la compra de implementos como vehículos, motocicletas, cascos y drones para la @PoliciaEcuador.

- Parte del estudio es justamente eso, determinar cuáles son las causas que originan en este caso la violencia. No de manera inmediata (...) mientras no lleguemos al fondo del asunto... seguramente el problema va a continuar. En eso el Municipio tiene injerencia en tratar de qué manera puede dar algún tipo de bienestar, servicios básicos. (La alcaldesa explica que para el estudio se tienen que sujetar al Sistema de Contratación Pública, pero eso no detendrá el trabajo que implementarán para la seguridad de la ciudad, lo que incluye sectores turísticos como la calle Panamá. Está previsto además la contratación de 100 policías metropolitanos, en reemplazo de los que salieron;además de la contratación de 1.750 personas para la seguridad privada de parques, mercados, bahías.

- ¿Cuándo se visibilizarán sus acciones?

- De manera inmediata, creo que ya desde este fin de semana.

Dentro de la logística, la alcaldesa anunció que también se incorporarán 63 camionetas grandes, para recorrer los corredores comerciales. Además de la implementación de 15.000 cámaras de seguridad. Actualmente existen 2.000 aproximadamente. Y, se coordinará con la Policía Nacional y el 911 Guayaquil para la entrega de vehículos, para la seguridad ciudadana.