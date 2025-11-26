Vía a la costa sin agua por 14 horas: revisa los sectores afectados

La concesionaria Interagua anunció la suspensión del servicio de agua potable en esa zona de Guayaquil

La vía a la costa no contará con el servicio de agua potable.

La vía a la costa sufrirá un nuevo corte de agua potable. Este miércoles 26 de noviembre, la concesionaria Interagua anunció que ese sector del oeste de Guayaquil no contará con el suministro del líquido vital durante 14 horas el fin de semana.

Trabajadores de esa concesionaria realizarán tareas de rehabilitación en el acueducto de 700 mm, ubicado en el kilómetro 18,5 de la vía a la costa, por lo que el servicio de agua potable será restringido desde las 14:00 del sábado 29 de noviembre hasta las 04:00 del domingo 30.

(Te puede interesar: Parque Samanes a oscuras: Municipio admite que el 40% del sitio no tiene iluminación)

Las quejas ciudadanas no se hicieron esperar. "Nos están acostumbrando a vivir constantemente con cortes de agua. Esperemos que, por lo menos, esta vez cumplan con el horario que están anunciando y no se extienda el domingo todo el día", dijo Raquel Vinueza, residente de Belo Horizonte.

Ante los primeros reclamos en redes sociales, Interagua pidió a la ciudadanía que tome "medidas necesarias para el abastecimiento de agua potable durante el tiempo que duren los trabajos".

Vía a la costa sin agua: estos son los sectores afectados

Los siguientes sectores de la vía a la costa no tendrán agua potable durante 14 horas este fin de semana.

Urbanizaciones: Terra Nostra, Vía al Sol, Porto Alegre, Arcadia, Seymor, Los Ficus, Praga, Luxury, Costa Garden, Valle Alto, Ciudad Satélite Los Ángeles, Costalmar, Ciudad Olimpo, Menorca, Mallorca, Ibiza, Bonanova, Tarragona, Pedralbes, Vilanova, Gerona, Alicante, Valencia, Las Ramblas, Sarria, Granollers, Torre Baró, Bosquetto, Bella Vita 1 y 2, Life Food, Los Ángeles, Villa del Bosque.

Parroquias, comunas, cooperativas, recintos: Casas Viejas, Bajo Verde, Eloy Alfaro, Puerto Hondo, Chongón, San Jerónimo I y II, Comunas Mamey, San José de Amén, Cerecita, Progreso, Caimito, Olmedo, Sucre, Nueva Vida, San Juan del Peaje y San Jerónimo de Bajada de Chanduy, cooperativas 24 de Mayo, recintos: San Andrés, Las Balsas, El Consuelo, Las Micas, Cristal, Nueva Esperanza, Santa Patricia, Las Piedritas, San Cristóbal, Safando, El Tigre, Palo Santo, Bajada de Chanduy, Bajada de Progreso.

También se incluyen todos los sectores y urbanizaciones ubicadas desde el kilómetro 13,5 hasta el kilómetro 74, en la comuna Olmedo.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!