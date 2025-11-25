Expreso
Parque Samanes a oscuras.
El parque Samanes se observa con muchas zonas oscurasJOFFRE FLORES

Parque Samanes a oscuras: Municipio admite que el 40% del sitio no tiene iluminación

Parques EP reaccionó tras publicación de EXPRESO que evidenciaba la falta de iluminación. Anuncian nuevas luminarias

Tras la publicación de EXPRESO sobre la falta de luz en el parque Samanes y la sensación de inseguridad que viven sus visitantes al caer la tarde, el Municipio de Guayaquil reaccionó.

 A través de Parques EP, la entidad reconoció que la iluminación es insuficiente y confirmó que un 40% de las luminarias no está operativa. Sin embargo, aseguran que ya está en marcha un plan de modernización total.

Según la información oficial, el Proyecto Integral de Luminarias ya fue subido al portal del SERCOP como parte del proceso de contratación pública.

La inversión bordea los 2 millones de dólares y tiene como objetivo reemplazar gran parte de la infraestructura eléctrica, deteriorada tras más de 12 años de uso sin renovación significativa.

La explicación del Municipio de Guayaquil

Hoy, de las 3.250 luminarias instaladas, casi la mitad está fuera de servicio por fallas en el cableado, estructuras quemadas y equipos que ya superaron su vida útil. Según explicó el Municipio, el panorama fue aún más crítico cuando Parques EP asumió la administración en octubre de 2023: el diagnóstico reveló un deterioro del 60% del sistema eléctrico.

Frente a esa situación, se ejecutaron trabajos de emergencia para evitar que el parque quedara a oscuras por completo. Según los reportes técnicos, se lograron recuperar 92 luminarias y 30 reflectores, mientras que más de 200 siguen en proceso de intervención.

De acuerdo a lo ofrecido por el Cabildo, la contratación que está en curso no solo contempla el reemplazo de luminarias, sino la incorporación de un sistema de telegestión, es decir, tecnología capaz de detectar fallas en tiempo real, regular la intensidad lumínica y optimizar la respuesta ante daños. Es un paso relevante si se considera que Samanes supera las 350 hectáreas y ha registrado más de 450.000 visitas en lo que va de 2025.

Sin embargo, mientras avanzan los procesos administrativos, los usuarios siguen caminando a media luz. Aún no hay fecha confirmada para el inicio de obras, y lo que hoy piden los visitantes es simple: que Samanes deje de ser un parque visible solo durante el día

Miedo. Las personas se ejercitan con la preocupación de que ingresen delincuentes.JOFFRE FLORES

