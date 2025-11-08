Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

corte de agua
Vía a la Costa sí sufrirá corte de agua.ARCHIVO

Vía a la costa sí tendrá corte de agua este 9 de noviembre: horario y zonas afectadas

La suspensión del servicio iniciará la noche del 8 de noviembre. Interagua confirmó que no habrá cortes en otras zonas.

Aunque el corte masivo de agua potable en Guayaquil fue suspendido tras el anuncio de CELEC-Transelectric, una parte de la ciudad sí se quedará sin servicio este fin de semana.

RELACIONADAS

La empresa Interagua informó que, pese a la cancelación del mantenimiento eléctrico general, la vía a la costa sí registrará una interrupción temporal del servicio de agua potable este domingo 9 de noviembre, debido a trabajos que mantendrá CNEL EP en la zona.

Según el nuevo comunicado, CNEL continuará con sus labores de instalación de fibra óptica desde las 23:30 del sábado 8 de noviembre hasta las 08:00 del domingo 9. Durante ese lapso, la estación de bombeo EB1 quedará sin energía eléctrica, lo que afectará el suministro de agua potable desde el kilómetro 13,5 hasta el kilómetro 74 (comuna Olmedo) de la vía a la costa.

Esto significa que los sectores residenciales, urbanizaciones y comunas ubicadas a lo largo del corredor experimentarán una suspensión temporal del servicio durante las horas señaladas.

RELACIONADAS

Interagua aclaró que, una vez que CNEL restablezca la energía eléctrica, el proceso de bombeo y distribución del agua se normalizará por lo que el servicio se recuperará en el transcurso de la mañana del domingo.

Interagua aclara que sí habrá agua en el resto de la ciudad

El pasado 6 de noviembre, Interagua había advertido sobre un corte masivo de agua en Guayaquil debido a trabajos eléctricos de CELEC–Transelectric que dejarían sin energía a la planta La Toma, afectando amplias zonas del norte, centro y sur de la ciudad, Nobol, Samborondón, Daule y Durán.

Sin embargo, la empresa suspendió el operativo luego de que CELEC cancelara las labores de mantenimiento, garantizando así el abastecimiento normal del servicio en el resto de la urbe y los cantones aledaños.

Pese a ello, CNEL mantendrá su planificación independiente en la vía a la Costa, lo que deja a ese sector como el único punto que sí sufrirá un corte temporal del servicio este fin de semana.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Sunderland vs Arsenal EN VIVO: Hora y dónde ver HOY a Piero Hincapié | Premier League

  2. “Agua con caca y plomo”: el fuerte mensaje de Noboa al Municipio de Guayaquil

  3. Vía a la costa sí tendrá corte de agua este 9 de noviembre: horario y zonas afectadas

  4. Cortes de luz en Guayaquil: Ceibos amanece sin servicio este sábado

  5. Liga de Quito vs. Libertad: canales y cómo VER EN VIVO | LigaPro 2025

LO MÁS VISTO

  1. Aceite de ricino: cómo lograr pestañas más largas y cejas definidas de forma natural

  2. Gasolina Extra y Ecopaís: Precio exacto del galón en Ecuador (noviembre de 2025)

  3. Nueva camiseta de Ecuador: Precios y puntos de venta dónde comprarla

  4. Asesinan a tres personas en local de celulares en el centro de Guayaquil

  5. Amazon Bazaar llega a Ecuador para competir con Temu y AliExpress

Te recomendamos