Vía a la costa sí tendrá corte de agua este 9 de noviembre: horario y zonas afectadas

La suspensión del servicio iniciará la noche del 8 de noviembre. Interagua confirmó que no habrá cortes en otras zonas.

Aunque el corte masivo de agua potable en Guayaquil fue suspendido tras el anuncio de CELEC-Transelectric, una parte de la ciudad sí se quedará sin servicio este fin de semana.

La empresa Interagua informó que, pese a la cancelación del mantenimiento eléctrico general, la vía a la costa sí registrará una interrupción temporal del servicio de agua potable este domingo 9 de noviembre, debido a trabajos que mantendrá CNEL EP en la zona.

Según el nuevo comunicado, CNEL continuará con sus labores de instalación de fibra óptica desde las 23:30 del sábado 8 de noviembre hasta las 08:00 del domingo 9. Durante ese lapso, la estación de bombeo EB1 quedará sin energía eléctrica, lo que afectará el suministro de agua potable desde el kilómetro 13,5 hasta el kilómetro 74 (comuna Olmedo) de la vía a la costa.

Esto significa que los sectores residenciales, urbanizaciones y comunas ubicadas a lo largo del corredor experimentarán una suspensión temporal del servicio durante las horas señaladas.

Interagua aclaró que, una vez que CNEL restablezca la energía eléctrica, el proceso de bombeo y distribución del agua se normalizará por lo que el servicio se recuperará en el transcurso de la mañana del domingo.

¡AVISO IMPORTANTE de Interagua! 📢



➡️ Los mantenimientos de TRANSELECTRIC quedan SUSPENDIDOS. Por lo tanto, no habrá afectación de agua en norte, centro, sur de Guayaquil, Nobol y AMAGUA. ¡Mantente tranquilo! 😌



⚠️ ÚNICA AFECTACIÓN: Trabajos de CNEL EP en VÍA A LA COSTA (sábado… pic.twitter.com/v6zT1F70Tb — Interagua C. Ltda (@interagua) November 7, 2025

Interagua aclara que sí habrá agua en el resto de la ciudad

El pasado 6 de noviembre, Interagua había advertido sobre un corte masivo de agua en Guayaquil debido a trabajos eléctricos de CELEC–Transelectric que dejarían sin energía a la planta La Toma, afectando amplias zonas del norte, centro y sur de la ciudad, Nobol, Samborondón, Daule y Durán.

Sin embargo, la empresa suspendió el operativo luego de que CELEC cancelara las labores de mantenimiento, garantizando así el abastecimiento normal del servicio en el resto de la urbe y los cantones aledaños.

Pese a ello, CNEL mantendrá su planificación independiente en la vía a la Costa, lo que deja a ese sector como el único punto que sí sufrirá un corte temporal del servicio este fin de semana.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!