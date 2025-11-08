Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

grok
Usuarios reportaron no tener energía eléctricaIlustración de IA / Grok

Cortes de luz en Guayaquil: Ceibos amanece sin servicio este sábado

Múltiples quejas en redes sociales señalan la falta de energía eléctrica en el sector norte

Residentes del sector de Ceibos, en el norte de Guayaquil, reportaron un corte de luz la mañana de este sábado 8 de noviembre de 2025. La interrupción, que según usuarios en X (antes Twitter) inició cerca de las 06:30, habría sido causada por la explosión de un transformador.

RELACIONADAS

¿Qué reportan los usuarios en Ceibos?

Las quejas se multiplicaron en la plataforma X desde tempranas horas. Ciudadanos de zonas como Colinas de los Ceibos, Altos de Colinas de los Ceibos y Santa Cecilia (Av. Leopoldo Carrera) expresaron su molestia.

Al momento de esta publicación, los reportes indicaban entre una y dos horas sin servicio eléctrico. "Ya vamos para dos horas sin luz sector Ceibos", escribió el usuario @DiogenesVillac2, mientras otros, como @wEndycAstroT, confirmaban que "amanecimos sin luz en Ceibos".

Aunque la empresa no lo ha confirmado, los residentes tienen una hipótesis. Los usuarios 'Bita' (@bita_marie) y 'Diego Navarro' (@diegonavarro80) coincidieron en reportar que "explotó un transformador" en la zona de Colinas de Ceibos.

RELACIONADAS

Hasta las 09:11 de este sábado, la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP) no ha emitido un comunicado oficial en sus canales digitales sobre la causa de la avería en Ceibos ni el tiempo estimado para el restablecimiento del servicio.

¡SUSCRÍBETE A EXPRESO! 

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Cortes de luz en Guayaquil: Ceibos amanece sin servicio este sábado

  2. Liga de Quito vs. Libertad: canales y cómo VER EN VIVO | LigaPro 2025

  3. Guayaquil recupera el parque Viernes Santo tras cinco años cerrado por inseguridad

  4. Fundación Siglo XXI: Municipio fija fecha para su liquidación definitiva

  5. Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 8 de noviembre de 2025

LO MÁS VISTO

  1. Aceite de ricino: cómo lograr pestañas más largas y cejas definidas de forma natural

  2. Gasolina Extra y Ecopaís: Precio exacto del galón en Ecuador (noviembre de 2025)

  3. Nueva camiseta de Ecuador: Precios y puntos de venta dónde comprarla

  4. Corte de agua masivo de hasta 14 horas en Guayaquil: conoce las zonas afectadas

  5. Asesinan a tres personas en local de celulares en el centro de Guayaquil

Te recomendamos