Cortes de luz en Guayaquil: Ceibos amanece sin servicio este sábado

Residentes del sector de Ceibos, en el norte de Guayaquil, reportaron un corte de luz la mañana de este sábado 8 de noviembre de 2025. La interrupción, que según usuarios en X (antes Twitter) inició cerca de las 06:30, habría sido causada por la explosión de un transformador.

¿Qué reportan los usuarios en Ceibos?

Las quejas se multiplicaron en la plataforma X desde tempranas horas. Ciudadanos de zonas como Colinas de los Ceibos, Altos de Colinas de los Ceibos y Santa Cecilia (Av. Leopoldo Carrera) expresaron su molestia.

Al momento de esta publicación, los reportes indicaban entre una y dos horas sin servicio eléctrico. "Ya vamos para dos horas sin luz sector Ceibos", escribió el usuario @DiogenesVillac2, mientras otros, como @wEndycAstroT, confirmaban que "amanecimos sin luz en Ceibos".

Aunque la empresa no lo ha confirmado, los residentes tienen una hipótesis. Los usuarios 'Bita' (@bita_marie) y 'Diego Navarro' (@diegonavarro80) coincidieron en reportar que "explotó un transformador" en la zona de Colinas de Ceibos.

Hasta las 09:11 de este sábado, la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP) no ha emitido un comunicado oficial en sus canales digitales sobre la causa de la avería en Ceibos ni el tiempo estimado para el restablecimiento del servicio.

Gracias por reportar la novedad. Una cuadrilla se movilizará para solucionarla con el Trámite # 15493374 en la brevedad posible. — CNEL EP (@CNEL_EP) November 8, 2025

