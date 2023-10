Vía a la costa, en alerta ante una serie de emergencias registradas en la madrugada

Doce sujetos armados con pistolas y fusiles ingresaron, la madrugada del domingo 8 de octubre, a un conjunto residencial de vía a la costa, con el objetivo de llevarse a la fuerza a un hombre de un domicilio.

Los antisociales llegaron a la ciudadela Puerto Seymour (km 13 de la vía) alrededor de la 01:00, a bordo de tres vehículos, sometieron a los dos guardias de seguridad en la garita, les quitaron sus armas, chalecos antibalas y luego se dirigieron directamente a la vivienda donde se encontraba su objetivo, a quien bajo amenazas lo obligaron a subir a uno de los automotores y huyeron con rumbo desconocido. No hubo disparos.

Una vez reportado el incidente, agentes de la Unidad Nacional de Investigación Antisecuestros y Extorsión (Unase), la Dirección Nacional de Inteligencia y Policía Judicial se trasladaron al sitio para iniciar con las investigaciones del caso.

“Tomamos contacto inmediato con las personas en dicho domicilio, quienes manifestaron que eran empleados del secuestrado. Cosa muy especial es que dijeron no saber el nombre, nacionalidad o edad de su empleador, solo le llamaban ‘Dimitri’, pero no sabían si era un apodo o su nombre.

Los guardias tampoco sabían realmente quién vivía en esa casa”, explicó el teniente coronel Christian Cabezas, jefe del Distrito Ceibos.

Mientras tanto, entre los residentes hubo silencio. Por un lado, porque dijeron que no escucharon nada en la madrugada, y por otro, por miedo. “En realidad no supe nada hasta ayer por la mañana que salí a desayunar. No escuché nunca gritos ni una alarma sonar. Me preocupa eso sí lo que en realidad pueda estar pasando. No me atrevo a opinar nada más. Ahora es imposible confiar. Y ante lo mínimo que digas u opinen te amenazan. La situación es la que es y es invivible. Es decepcionante”, dijo un residente, quien pidió que se omitiera su identidad, por seguridad.

Diez minutos antes de lo ocurrido en Puerto Seymour, en el km 18,5 de la misma vía, en las cercanías del cuartel del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) de la Policía, se escuchó una fuerte explosión proveniente de un automóvil que terminó en llamas, lo que en primera instancia hizo pensar que se podía tratar de un atentado con un coche bomba; sin embargo, esto fue descartado por artificieros del GIR, quienes corroboraron que no había ni explosivos ni personas al interior del automotor, por lo que se sospecha que se trató de una distracción.

Asimismo, a las 02:25, en el tercer retorno de este eje vial, una camioneta del GIR fue impactada por otro automotor, causando lesiones a sus tres ocupantes, aunque esto se habría tratado de un simple accidente de tránsito, pues no había llegado ningún reporte al respecto a la jefatura del distrito.

Frente a todos estos hechos, los habitantes de vía a la costa exigen seguridad. Lourdes Rendón, quien habita en Bosques de la Costa, asegura que vive con temor al ver que aun viviendo en un complejo habitacional cerrado y con todos los sistemas de seguridad posible, los ingresos pueden ser vulnerados.

No hay que normalizar esta pesadilla que estamos viviendo, no solo en vía a la costa, sino en toda la ciudad y la provincia del Guayas. Hay que actuar. Y para eso, necesitamos de las autoridades. Ahora estamos sobreviviendo, pero estamos llegando al topo. Leonel Carvajal,

​residente del sector

“Yo en casa me siento tranquila, pero lo que vemos me hace dudar por momentos y me quita el sueño. Donde sí no puedo estar ya en paz es en la calle, aquí mismo en vía a la costa. Y es una pena, porque tenemos plazas comerciales lindas, restaurantes buenos, supermercados, pero mi nivel de desconfianza es tal que ya no puedo estar bien. Tampoco me atrevo a decir que me quiero cambiar de sector, porque en otros lados están peor. Por eso exijo respuestas y a todas las autoridades por igual”, señaló.

Doménica Álava, quien habita en la ciudadela Los Ángeles, además exige que se ilumine de una vez por todas la arteria. “Vía a la costa está en total penumbra. Es fácil que nos secuestren en este punto. Nadie ve nada... Tampoco hay controles. Aquí solo nos defendemos entre los ciudadanos”, sentenció.

Lorenzo Vélez, quien habita también en vía a la costa, a diferencia de lo que opina Rendón, sí baraja la opción de irse del sector. No necesariamente porque la ciudadela en la que habita no le dé seguridad, sino porque el entorno no se lo da. "De qué me sirve estar seguro en casa, si atravieso la garita y ya estoy vulnerable. No es la primera vez que se escucha de un secuestro en el sector. Hace poco pasó con el exfuncionario municipal, Gustavo Zúñiga. Más allá de si fue o no por un robo, es tremendo el daño psicológico que uno sufre. A este caso se suman más. Ahora escuchas detonaciones cada vez más continuas. La oscuridad del sector es horroroso. Así no puedo vivir. Ni para ir a la gasolinero me siento seguro. Prefiero irme al norte, donde hay más vida comercial, más gente... No lo sé, ojalá no me esté equivocando", pensó.

