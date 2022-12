Guayaquil vuelve a disfrutar del espectáculo de los monigotes gigantes. Sin embargo, este atractivo trae consigo algunas dudas entre la ciudadanía, principalmente por la inseguridad que se ha registrado a lo largo del 2022.

Teresa de Merchán, quien reside entre las calles 15 y 16 de la Febres Cordero, confiesa que resulta agradable ser sede de la Ruta de los Monigotes, pero reconoce que quisiera que esta incluya “algo más” para consolidarla.

“Esta es una zona oscura, está apagada completamente. Si no fuera por nuestras luces navideñas y unos cuantos reflectores, a los muñecos los verían en tinieblas. Así esto jamás despegará”, manifestó.

Para la también residente Raquel Dasa, el suroeste de Guayaquil, que es donde se lleva a cabo esta exhibición, en la que habrá 33 figuras este año (ver gráfico adjunto) , es una de las zonas más ‘calientes’ del Puerto Principal. Por la oscuridad hay asaltos continuamente. Ante ello apuntó a que para esta clase de eventos, la seguridad debe multiplicarse.

Para Ernesto Cali, la seguridad debe ser prioridad y no solo ahora por la actividad. “Capaz que nos ponen unas luces móviles, pero se acaban las fiestas y volvemos a la oscuridad de siempre. La iluminación debe llegar antes que los monigotes, solo así habrá convivencia”, planteó.

Sobre esta situación Gloria Gallardo, presidenta de la Empresa Pública de Turismo, que está al frente de este proyecto, dijo que la seguridad estará garantizada. “Queremos que la gente venga, que esto se vuelva turístico. Trabajaremos en conjunto con la Policía, con la Corporación de Seguridad Ciudadana, con la ATM y la Policía Metropolitana”, anunció, sin precisar cuál es el plan de seguridad que se desplegará y cuántos efectivos resguardarán la zona. “La Policía ya está convocada, nosotros les diremos en los próximos días cuándo y cuántos estarán resguardando el sector”, mencionó a este Diario.

La Ruta de los Monigotes está constituida por dos circuitos en el sur y suroeste de la urbe, que forman parte de las parroquias Febres Cordero, Urdaneta y Letamendi. La de este año, la séptima Ruta, arrancará oficialmente el 26 de diciembre. Hoy algunos muñecos ya son exhibidos y la gente ha empezado a visitar el lugar, pero es esta misma clientela la que pide más opciones para entretenerse.

Los artesanos dan los últimos retoques a los moinigotes gigantes para tenerlos listos Miguel Canales Leon

“Me encantaría, por ejemplo, que haya ferias gastronómicas en cada punto, pero que todo esté ordenado. Que haya espacios de emprendimiento y para caminar, que no te cierren las calles. O por el contrario, si lo hacen, que destinen un espacio para aparcar. Hay formas de dar protección y eso aquí falla”, señaló Rosa Peña, quien por cinco años ha recorrido el lugar, pero aún no sabe si lo hará en este 2022. “No quiero ver solo a los muñecos. Son lindos, pero quiero ver algo más”.

Por otra parte, los artesanos coinciden y piden más regulación con respecto a los juegos mecánicos. “Siempre en esta fecha se colocan delante de nosotros y nos tapan los muñecos. Aparte crean un tráfico terrible cuando la gente quiere ver los años viejos. No estamos en desacuerdo de que estén, pero muchos no tienen permisos y causan peligro a sus usuarios. Pedimos que sean ubicados en zonas que no nos perjudiquen. Que se junten todos en un solo sitio estratégico. Sería un ganar-ganar”, propuso Boris Cajas, que tiene el récord de elaborar el monigote más grande.