Veintitrés nuevos contenedores sirven de residencias a los alumnos de la Espol

Se inauguró la segunda etapa de las Residencias Politécnicas y la emoción de los beneficiarios fue exacta a la que sintieron, el año pasado, los 44 primeros alumnos que llegaron a vivir a este complejo habitacional que la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol) destina a los estudiantes que no cuentan con recursos para solventar sus gastos de vivienda en Guayaquil.

Todos de provincias o de cantones alejados al Puerto Principal reconocieron sentir alivio al ya no tener que movilizarse a diario por la carretera para ir y venir de la universidad a la casa y viceversa, o tener que alquilar un habitación en la ciudad, cuando había meses en que el dinero no les alcanzaba.

Esta vez fueron 46 los alumnos politécnicos provenientes de 12 provincias del país los que vivirán en este complejo que fue construido con 23 contenedores en desuso que se convirtieron en habitaciones climatizadas.

Momento en el que las autoridades cortaron la cinta de inauguración en la jornada. CARLOS KLINGER

Amy Lainez, quien cursa el quinto semestre de la carrera de Ingeniería Agrícola y es de la provincia de Santa Elena, es una de las beneficiadas. Para ella haber sido escogida para habitar en las residencias es más que un alivio. "Por años viajaba a diario de Santa Elena a Guayaquil porque no tenía donde vivir, gastaba muchísimo en pasajes, salía tarde y no siempre alcanzaba el último bus que me lleve a mi provincia desde la Terminal Terrestre. Con el tiempo, logré quedarme en la casa de una compañera en Chongón, me daba posada. En ambos casos, debía de levantarme 2 o 3 horas antes de lo habitual para desplazarme. Si mi clase era a las 7, de la Península salía a las 3:30 o máximo 4 de la mañana. Era tan difícil. Esta vez siento que podré no solo que descansar y estar segura, sino que esas 6 horas diarias que perdía en desplazarme las utilizaré para estudiar, que es lo que quiero", señaló.

Azuay, Loja, Santa Elena, Manabí, El Oro, Los Ríos, Zamora Chinchipe, Santo Domingo, Esmeraldas, Chimborazo y Guayas, son algunas de las zonas a las que pertenecen los beneficiarios este 2024.

Su madre, Reina Isabel Solano, quien este 8 de mayo la acompañó en el acto en el que se hizo la entrega simbólica de las llaves a los estudiantes, reconoció sentir paz. "Por la inseguridad que se experimenta en Guayaquil y en Santa Elena, saber que mi hija llevaba tantas horas en un bus me preocupa. Si no alcanzaba la unidad en las noches era peor. Pensar si hallaba un lugar o no para dormir era angustiante. Hoy me alegro tanto por Amy, mi familia está feliz y yo lo estoy aún más", reconoció.

Cada departamento cuenta con un área común, cocina, comedor, un baño, dos dormitorios, mobiliario e instalaciones hidrosanitarias. También tienen tuberías de agua potable, aguas servidas, aguas lluvias, conexiones eléctricas, instalación de climatización, conexiones de voz y datos; iluminación central, natural, en todos los ambientes. Además, hay un área recreativa, de lavandería y minimarket.

La rectora de la Espol dio la bienvenida a los nuevos residentes del complejo habitacional. CARLOS KLINGER

Al igual que en la fase anterior, los estudiantes seleccionados fueron aquellos que, además de tener un periodo regular de clases, tienen buenas calificaciones, no han reprobado el 30 % de sus créditos académicos y no tienen sanciones disciplinarias, entre otras.

Durante el acto inaugural María de los Ángeles Rodríguez, gerenta de Bienestar Politécnico, agradeció a la rectora de la Espol por "creer en la importancia de dotar a los estudiantes de un ambiente seguro y acogedor que derribe las barreras económicas y sociales que limitan el potencial de los estudiantes".

"Hace solo un año nos convertimos en la primera universidad pública del país que estaba ofreciendo residencias sin costo monetario a los estudiantes más vulnerables. Este logro nos llenó de satisfacción. Y es que de esa primera fase ya tenemos 4 profesionales que están aportando con su trabajo a nuestra sociedad ecuatoriana", aseguró la autoridad; que hizo énfasis en que más que un simple techo, las residencias representan un símbolo de la "verdadera educación: inclusiva y de calidad".

Los alumnos junto a las autoridades recorrieron sus nuevas habitaciones. CARLOS KLINGER

Para Cecilia Paredes, rectora de la Espol, estos contenedores no son solo parte de ese camino que llevará a los jóvenes a convertirse en profesionales, sino que son el medio para convivir en comunidad. "Sean responsables desde su independencia y en la administración de sus recursos, y no descuiden sus estudios. Esta es su nueva casa. Hoy reciben esa llave simbólica, una que representa la tranquilidad para ustedes y sus familias, y un camino hacia un futuro profesional prometedor. Este proyecto nos llena de orgullo porque está destinado a crear valores y a facilitar su desarrollo", aseguró minutos antes de recorrer junto a los alumnos y sus padres el espacio.

Estudiantes como Fernando Anchundia, oriundo de El Empalme, y Kevin Guapi, de Cuenca, entraron a las habitaciones, y simulando ser guías turísticos indicaban qué colocarían en ellas, a qué hora estudiarían y qué cocinarían. A Anchundia le emocionó conocer compañeros de distintas facultades. "Aquí voy a conocer a muchas otras personas que se convertirán en familia. Es emocionante, realmente emocionante que pueda vivir una experiencia de este tipo. Compartiremos momentos cotidianos, pero también experiencia y aprendizajes. Estoy emocionado", señaló, mientras conocía y saludaba a cada uno de sus compañeros.

