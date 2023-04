La Espol aloja a 44 alumnos en contenedores climatizados

Veintidós contenedores en desuso, que estaban para ser chatarrizados, la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol) los convirtió en 20 habitaciones que, desde este viernes 28 de abril, hospedan a 44 estudiantes que no viven en la ciudad, y que no cuentan con recursos para solventar sus gastos de vivienda en Guayaquil.

Las habitaciones, cuyas paredes son insuladas para que mantenga la frescura, están levantadas en cinco torres de tres niveles, en un área de 5.000 metros cuadrados del campus Gustavo Galindo, con una inversión de 950.000 dólares.

Este complejo habitacional, denominado Residencias Politécnicas, se convierte en el primero que ejecuta una universidad pública de Guayaquil, en beneficio de sus alumnos.

Las habitaciones tienen aire acondicionado y una cama por persona, y una silla con una mesita para las tareas. Juan Faustos / EXPRESO

Uno de ellos es Bercelio Luca, estudiante de quinto semestre de la carrera de Ingeniería Química. Él es oriundo de Santo Domingo y para poder estudiar en Guayaquil tenía que alquilar una habitación que representaba un egreso de $ 120 mensuales para su familia.

Vivir aquí me brinda seguridad, ya que no tendré que salir del campus todos los días hasta el departamento que alquilaba. En ese trayecto fui asaltado dos veces. Érick Fuertes, estudiante de Ingeniería Naval de la Espol

“Mis padres se ahorrarán ese dinero y se sentirán más tranquilos al saber que ya no tendré que salir del campus. En lo personal, estoy seguro que podré mejorar en mi parte académica y podré socializar con otros compañeros que no son de mi misma carrera, pero que serán mis vecinos”, manifestó

Érick Sánchez, estudiante de Electricidad, otro de los beneficiarios, agradece el apoyo ofrecido por la Espol, ya que no tendrá que viajar todos los días desde Los Ríos-Babahoyo, para seguir sus estudios. “Eso era cansado, salía de casa a las cinco de la mañana y regresaba a las nueve de la noche. Ahora me quedaré en el campus, una vez que culminen las clases”, indicó.

Carola Gordillo, jefa de Infraestructura Física de la Espol, explicó que cada departamento cuenta con un área común, cocina, comedor, un baño, dos dormitorios, mobiliario e instalaciones hidrosanitarias.

Ahora podré realizar actividades extracurriculares en la universidad. Además me voy a ahorrar esos 80 dólares que gastaba cada mes en alquiler. Mi familia está contenta. Jianella Zhangallimbay, estudiante de la carrera de Nutrición

También tienen tuberías de agua potable, aguas servidas, aguas lluvias, conexiones eléctricas, instalación de climatización, conexiones de voz y datos; iluminación central, natural, en todos los ambientes. Además, hay un área recreativa, de lavandería y minimarket.

María de los Ángeles Rodríguez, gerenta de Bienestar Politécnico, señaló que los estudiantes seleccionados son aquellos que tienen un periodo regular de clases y buenas calificaciones. Además, que no hayan reprobado el 30 % de sus créditos académicos, que no cursen tercera matrícula y no tengan sanciones disciplinarias, entre otras.

Cecilia Paredes, rectora de la Espol, reiteró que el hospedaje para los estudiantes es gratuito. No obstante, aclaró que ellos deberán devengar este servicio con acción comunitaria de 10 horas a la semana en algunas áreas designadas por la universidad, dependiendo de la carrera que curse.

La cocina de cada habitación está totalmente equipada para comodidad de los huéspedes. Juan Faustos / EXPRESO

El complejo habitacional, que empezó en septiembre de 2022, tiene otras dos fases que se ejecutarán hasta 2024. Estas sumarán 53 habitaciones más en las que se invertirán 1’400.000 dólares, concluyó Gordillo.