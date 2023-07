La Espol estrena un consultorio virtual para tratar la salud mental de sus alumnos

A través de un comunicado, la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol) y la Junta de Beneficencia de Guayaquil dieron a conocer que, a partir de este 12 julio, está en vigencia el primer consultorio virtual de atención psicológica en una universidad del país.

Junta de Beneficencia de Guayaquil, 135 años de solidaridad Leer más

Cecilia Paredes, rectora de la Espol y Carlos Orellana, director técnico del Instituto de Neurociencia de la Junta de Beneficencia de Guayaquil suscribieron el convenio de atención e inauguraron el primer consultorio virtual para la atención de aproximadamente 10.000 usuarios que conforman la comunidad politécnica, entre estudiantes, docentes y colaboradores.

El fin del servicio, según explicó Paredes, apunta a reducir a través de ayuda profesiones las tensiones, estrés o ansiedad que puedan estar experimentando los estudiantes. Esta, una realidad que la ciudadanía ha hecho pública a EXPRESO.

"A menudo, ellos atraviesan una variedad de presiones de diferentes tipos y requieren mantener el equilibrio. Para esto precisamente serán las terapias y el apoyo emocional. El consultorio funciona ya en el área de Bienestar Estudiantil y los estudiantes o colaboradores pueden acceder por un valor simbólico a un consulta online de 30 minutos con un especialista del Instituto de Neurociencias", explicó Paredes.

Cecilia Paredes, rectora de la Espol, en el centro, junto a Carlos Orellana, director técnico del Instituto de Neurociencia, durante la firma del convenio. Cortesía

Guayaquil: La academia acerca a los jóvenes a la ciencia de datos Leer más

Para la estudiante Nadia Macías, estudiante de la entidad, este tipo de servicios es más que necesario, por lo invitó a que todos los centros educativos lo implementen. "Los jóvenes hoy estamos expuestos a todo, no es la época de antes, la que me contaban mis padres. Hoy nos agobiamos y sentimos una serie de temores a situaciones que no sabemos a veces cómo manejarlas. Que podamos acceder a un especialista con rapidez, sin pasar por tantos procesos, es una gran ayuda", pensó.

Hace apenas una semana, EXPRESO publicó un reportaje en el que detalló que existe un considerable aumento de jóvenes que acuden al psicólogo por sentir temor y ansiedad, en su mayoría por la inseguridad que afecta al Puerto Principal.

Hasta en la mente han calado los efectos de la inseguridad. El miedo a salir en medio de la ola de violencia se han convertido en el pan de cada día para los guayaquileños. Los jóvenes son los más afectados.



Lee más 👉 https://t.co/EbXPfBaVMI pic.twitter.com/Xep9l2TKQj — Diario Expreso (@Expresoec) July 8, 2023

De acuerdo a la Junta de Beneficencia, el número de citas han llegado a más de 5.000 al mes, tendencia que se mantiene en crecimiento, y que hace un año se mantenía cerca de 4.000.

Un libro cita las especies arbóreas del bosque protector La Prosperina Leer más

Entre las tendencias psicológicas más destacables a generarse por la ola de inseguridad, están trastornos de ansiedad, estrés pos traumático, paranoia y aislamiento, lo que puede llevar a desarrollar tendencias depresivas en los afectados.

"Somos vulnerables a todo y sí tenemos miedo. Miren lo que le pasó a un estudiante hace apenas unas semanas, por robarle le dieron un balazo y se salvó de morir. A eso estamos expuestos todos, por eso cualquier ayuda que sea para la salud mental, pues bienvenido sea" señaló Claudia Pesántez, de 19 años.

Sauces: estudiante universitario resulta herido de bala tras robo - https://t.co/8yTWXLOgFi

mas info en: https://t.co/QqJXVwatsF — Central de Noticias Ecuador (@NotiCentralEC) May 25, 2023

Sobre el convenio, Orellana destacó la importancia de la virtualidad, que se basa en la observación y la escucha mediante la técnica de la entrevista, en la que se trabaja para la evaluación y diagnóstico que se la puede hacer cien por ciento online, al igual que las evaluaciones psicométricas y psicológicas.