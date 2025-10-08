Urvaseo anuncia que sí operará durante el feriado en Guayaquil

El consorcio mantendrá los horarios y frecuencias habituales del 9 al 12 de octubre

El servicio de recolección de desechos en Guayaquil operará con total normalidad durante el feriado por los 205 años de Independencia de la ciudad, que se extenderá desde este jueves 9 hasta el domingo 12 de octubre de 2025.

Así lo informó el consorcio Urvaseo, que solicitó a la ciudadanía colaborar para mantener la urbe limpia durante las festividades.

¿Cómo será la recolección de basura?

El personal de Urvaseo trabajará con normalidad en todos los sectores de la ciudad. La empresa hizo un llamado a los habitantes para que respeten su horario y frecuencia de recolección habitual para sacar los desechos domiciliarios.

Urvaseo anunció que se reforzarán los operativos de barrido en los sectores donde se desarrollarán eventos masivos por las fiestas de Independencia.

Ante esto, el consorcio pide a quienes asistan a los diferentes desfiles, conciertos y presentaciones artísticas que depositen sus desechos en los tachos de basura instalados en los espacios públicos. La colaboración ciudadana es clave para evitar la acumulación de desperdicios en las calles.

"Nuestro personal estará trabajando para asegurar que la ciudad se mantenga limpia y ordenada", señaló la compañía en un comunicado.

Hasta cuándo, vecino 😬… si no es tu día de recolección, no la saques sino se hace amontonamiento🙅‍♂️🙅‍♀️. Cuidemos la limpieza de nuestras calles🩵. pic.twitter.com/LJXvHggR1h — Urvaseo (@urvaseo) October 7, 2025

