Opciones para usuarios de buses de Durán y Daule que no irán al centro de Guayaquil

La posible medida de la ATM de impedir el ingreso de buses al centro de Guayaquil genera preocupación

Atascos se han registrado en el Puente de la Unidad Nacional, que une Durán con Guayaquil.

La decisión de que los buses intercantonales de Durán, Daule y Samborondón dejen de ingresar al centro de Guayaquil ha generado polémica entre autoridades y usuarios.

Aunque la medida aún no entra en vigor, los pasajeros que viajan desde estos cantones analizan alternativas de conexión. En el caso de las rutas desde Durán y Daule, una opción sería finalizar los recorridos en la Terminal Terrestre de Guayaquil, punto hacia el cual se proyecta redirigir los trayectos que ya no llegarían al centro. Esta alternativa resultaría conveniente, sobre todo, para quienes se movilizan hacia el norte de la ciudad.

Los usuarios de Durán también podrían optar por la Aerovía, un sistema que conecta directamente con Guayaquil sin necesidad de ingresar en bus al casco central.

El trayecto parte desde la estación de Durán y culmina en la del Parque Centenario. Sin embargo, el servicio todavía no es utilizado de forma masiva. El embarque de la última cabina 21:10.

Otra posibilidad sería aprovechar las terminales satélites, como la Terminal Terrestre Pascuales, una opción que podría beneficiar particularmente a los pasajeros que provienen de Daule.

Buses de Durán: una preocupación que llega al Municipio

El Concejo Municipal de Durán reaccionó ante la noticia, difundiendo un comunicado el 7 de octubre de 2025 en el que expresó su preocupación por la medida, la cual, según el documento, fue comunicada por funcionarios de la ATM, entidad encargada del control del tránsito en Guayaquil.

El costo de la tarjeta de la Aerovía es $2, mientras que la tarifa regular por tramo es $0,74.

Fuente: ATM

“La disposición permitiría que los buses lleguen solo hasta la Terminal Terrestre, sin continuar hacia el centro de la ciudad. Esta situación ha generado incertidumbre y preocupación en el sector”, señaló el comunicado.

Por su parte, las cooperativas de transporte intercantonal de Durán y Daule también manifestaron inquietud, argumentando que la restricción afectaría a miles de usuarios que dependen del servicio diario hacia el centro de Guayaquil para sus actividades laborales y comerciales.

