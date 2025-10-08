Atentado a Noboa: Ejército explica por qué rompieron vidrios de un vehículo

Tras la viralización de una imagen que generó polémica en redes sociales, las FF.AA aclararon el protocolo de seguridad

"Falso". En medio de la controversia generada por una imagen que circula en redes sociales, donde se observa a personal militar golpeando el parabrisas de un vehículo de la caravana presidencial, las Fuerzas Armadas del Ecuador desmintieron categóricamente las acusaciones de un presunto 'auto sabotaje' o alteración de pruebas.

Escena que se hizo viral en redes. TOMADO DE REDES SOCIALES

Controversia tras el ataque

La institución aclaró que la acción respondía a un estricto protocolo de seguridad para proteger la integridad de los ocupantes tras el ataque sufrido en El Tambo, provincia de Cañar.

A través de un comunicado oficial, el Ejército respondió a los señalamientos que se viralizaron rápidamente. "Circulan imágenes falsas en redes. El personal militar no destruyó vehículos; retiró los vidrios rotos tras los ataques a la caravana presidencial para evitar accidentes y proteger vidas de quienes deben usar esos vehículos", detalla la declaración. La explicación se centra en los riesgos inherentes a un parabrisas trizado.

Según las Fuerzas Armadas, un vidrio en ese estado "distorsiona la visibilidad y genera puntos ciegos peligrosos; sus esquirlas pueden causar heridas graves o cegar al conductor en segundos".

La polémica surgió luego de que se difundiera una fotografía en la que se ve a un soldado usando la culata de su fusil para terminar de romper el parabrisas de uno de los autos afectados durante el ataque del martes 7 de octubre. Usuarios en plataformas digitales interpretaron la imagen como una prueba de un montaje o un "auto sabotaje" para magnificar la agresión contra el presidente Daniel Noboa, quien se dirigía a la comunidad de Sigsihuayco.

El ataque al convoy del presidente

La caravana presidencial fue emboscada en el sector de Coyoctor, donde un grupo de manifestantes bloqueó la vía. Según los informes oficiales, los protestantes lanzaron piedras y palos contra los vehículos, causando daños en al menos ocho de ellos. El Gobierno, a través de la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, calificó el suceso como "un intento de asesinato contra el presidente Noboa" y presentó una denuncia ante la Fiscalía.

Por estos hechos, cinco personas fueron detenidas y son investigadas por los presuntos delitos de terrorismo e intento de asesinato.

