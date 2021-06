Urge intervenir al 24 % de las casas patrimoniales de la urbe

La memoria arquitectónica en Guayaquil no se aprovecha para atraer turismo, esos inmuebles, que son patrimonio cultural de la ciudad, sirven de guaridas de delincuentes, según se quejan quienes viven alrededor de estos.

Vicente Taiano: “Frenar los delitos requiere de recuperar también el espacio público” Leer más

Urge la atención de las autoridades para sacarle provecho a estas edificaciones, más en este tiempo en que se busca una recuperación de la crisis económica que provocó el confinamiento por el coronavirus.

El ejemplo más reciente es el del antiguo anfiteatro, donde el personal que ingresó a limpiar la semana pasada encontró restos de drogas, condones y ropa interior botada. En sus paredes hay grafitis y los delincuentes se han llevado lo que más han podido. El lugar está sin techo, tal como lo confirmó este Diario al visitar el sitio, en este había hasta un colchón.

En la foto se ve el estado en que se encuentra el anfiteatro, la polilla se está comiendo las puertas de madera y los delincuentes se han llevado hasta el techo. Miguel Canales Leon

Hay tanta inseguridad alrededor de las casas patrimoniales que unos delincuentes intentaron asaltar al equipo de Diario EXPRESO que hacía fotos a la Casa Rosita, también patrimonial, ubicada en la calle Colón y avenida Quito, pese a que en el lugar hay una carpa de la Policía Nacional, pero sin agentes.

Artesanos piden mediación ante un inminente desalojo Leer más

El descuido de estos inmuebles no es reciente. Antes de la pandemia de la COVID-19 ya EXPRESO había publicado de la importancia de conservar la memoria arquitectónica de Guayaquil.

Este Diario envió preguntas al Municipio de Guayaquil, el pasado 9 de junio, para que cuente los planes que tiene con el patrimonio arquitectónico de la ciudad y por qué antes de la pandemia no actuó para conservar estos íconos de la historia urbana. Pero no respondió hasta el cierre de este artículo.

Cifra 90

por ciento

de los inmuebles patrimonio en el país son privados, sus dueños son los responsables de darles mantenimiento.

La Casa Rosita es un inmueble de 1935, situado en la calle Colón y av. Quito. Permanece deshabitado. Alex Lima

A decir del arquitecto Florencio Compte, decano de la facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, falta una política clara que marque las acciones para conservar los bienes que son patrimonio cultural.

¿Pero, quiénes son los responsables del mantenimiento de estos inmuebles? “Son los dueños de cada inmueble”, manifestó a EXPRESO la arquitecta Lilian Ricaurte, analista de Patrimonio Material, del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Zonal 5. Agregó que en Guayaquil hay 520 inmuebles que son patrimonio, de estos, un 24 % requiere mantenimiento. Precisó que no están en deterioro crítico. “Pero, estamos a tiempo de no perder esos inmuebles. Aunque si no se interviene a tiempo obviamente lo que no se cuida se pierde”, dijo Ricaurte. Agregó que falta actualizar el inventario del patrimonio de la urbe.

Según la experta, solo la Casa Maldonado, que queda en Víctor Manuel Rendón y Pedro Carbo, es la que presenta más daños.

En la antigua cárcel de Guayaquil se observa basura y gatos. Esta foto que se tomó ayer, el lunes 21 de junio. Alex Lima

Parte del problema es que no hay agilidad en los proyectos. Un ejemplo es la recuperación de la Casona Universitaria, que queda en las calles Chile y Chiriboga. “Aún se analiza si el Municipio puede aportar con recursos económicos para mantenerla”, dijo Ricaurte.

Los expertos consultados dicen que a estas edificaciones se les puede sacar provecho. Por ejemplo: ¿Qué utilidad puede tener el anfiteatro? “Debe ser transformado en un museo de medicina. Este tipo de museo lo tiene Cuenca y Quito. Sin embargo, no lo tiene Guayaquil y este puede ser un buen lugar para ello”, planteó Compte.

Hay otras edificaciones, mencionadas por Compte, que no se están usando y pueden servir para atracción turística, como la antigua Aduana, que queda por el parque de la Armada, en la calle Vacas Galindo. Así mismo señaló a la antigua cárcel, de la calle Julián Coronel.

Falta una política clara que marque las acciones para conservar los bienes que son patrimonio cultural. Por ejemplo, el antiguo anfiteatro puede ser un museo de medicina. Florencio Compte



Decano de arquitectura, de la Universidad Católica de Guayaquil

Los edificios patrimoniales de La Mariscal pasan desapercibidos Leer más

Ricaurte mencionó otras que también son edificaciones abandonadas, como las que están en Chimborazo y San Martín, en Malecón y Tomás Martínez, y en la calle Numa Pompilio Llona.

Quienes son vecinos de las casas patrimoniales dicen que allí hay historia, pero no es visible cuando el lugar está abandonado o cerrado, indicó Silvia Vélez, moradora del cerro Santa Ana. Agregó que en el cerro hay casas que tienen más de 100 años que ya requieren mantenimiento.

Los dueños son los responsables de mantener en buen estado el inmueble patrimonial. Se espera una ordenanza municipal que estimule la acción de conservar estos bienes. Lilian Ricaurte



Arquitecta, analista de Patrimonio Material, del INPC

La idea de que estas edificaciones sirvan de museo es apoyada por los empresarios. “Si hay más museos en la urbe, el turista tiene motivación para quedarse más tiempo aquí. Es importante que se piense en una asociación para invertir en estos inmuebles que están cargados de historia”, manifestó Holbach Muñeton, presidente de la Cámara de Turismo de Guayas y vicepresidente del Comité Empresarial Ecuatoriano.