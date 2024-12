Caminar hacia Urdesa Norte es un desafío para los peatones

Hay algunos asuntos que atender, según moradores, en la vía que conecta a la avenida Carlos Plaza Dañín con la ciudadela Urdesa Norte (Av. 24 N-O); más aún para los peatones.

Cierran temporalmente dos carriles en la 25 de Julio: ¿por cuánto tiempo? Leer más

Voces de los residentes

En meses anteriores, se intervino la calle con un recapeo asfáltico, pero los parterres no han sido readecuados desde “la época de Nebot”, cuenta Fanny Vallaza, residente de la zona. Aunque no relata su experiencia como queja, al pie de su casa se alza un árbol cuyo tronco interrumpe la totalidad del paso y damnifica parte de su cerramiento.

No obstante, contó que el Municipio de Guayaquil sí ha acudido a intentar recuperar el árbol, afectado por la cochinilla, además de talarlo de forma técnica, pero no le han notificado -aún- si se lo debe retirar completamente. A ella no le molesta, asegura.

Por ese tramo caminaba Luis Egas junto a un amigo, luego de esquivar el tronco y daños en el piso. Conversando con EXPRESO mencionó que aunque reside en el extranjero, siempre que vuelve a su apartamento en el sector le disgusta que no haya cruce peatonal seguro. “Es un tramo corto, pero van a una velocidad que no respeta nada. No hay parada de buses ni paso cebra. En otras ciudades, esto es impensable”, denunció.

Personas con discapacidad también sufren la falta de una parada de bus en la extensión de la vía. FRANCISCO FLORES

Cruzar en una vía de alta velocidad se vuelve una tarea de suerte para los peatones. FRANCISCO FLORES

El árbol que irrumpe el paso peatonal en la zona. FRANCISCO FLORES

Un poste 'tendido sobre la nada' y la inseguridad

Producto de la aceleración vehicular, en dicha vía se suscitó una colisión contra un poste de cableado, al pie de un condominio de la zona. Dicho elemento está sostenido prácticamente sobre la nada. “Ni CNT ni CNEL se han hecho cargo de eso. Dicen que no es de ellos. Vinieron y solo lo amarraron con los mismos cables. La gente tiene miedo a cruzar por aquí, por el riesgo de que el poste les caiga encima”, indicó Ramón Pizco, guardia del edificio aledaño.

El poste se sostiene por estar inclinado hacia los cables en los que esta atado. FRANCISCO FLORES

Y como en toda la ciudad, la inseguridad también merodea entre las penumbras. “Hay luminarias que están averiadas. En la noche esto es muy oscuro. La zona se ha vuelto muy comercial, por eso busco cambiarme de domicilio”, contó mientras paseaba a sus perros. Allí también atiende un spa, cuya administradora, María Martínez, ha tomado medidas especiales para protegerse del hampa. “Esta calle se pone oscura y se vuelve un foco de delincuencia terrible. Puse unas cámaras de seguridad para tener control sobre quiénes entran y salen de aquí, además de que no le abro a cualquiera”.

En la misma vía hay un pequeño parque público que colinda con el estero Salado. Los moradores lo cerraron con candado, pues alegan que se había hecho dormitorio de consumidores de drogas. “Más que nada, se lo hizo para prevenir. Igual, entre los vecinos venimos a dar mantenimiento al espacio. Aquí las luces fallan y es muy oscuro”, se quejó José Vargas, que trabaja en su local de hamburguesas junto al parque, acotando que para su negocio ha tenido que contratar guardias privados.

Parque cerrado por los moradores. EXPRESO

Finalizando este tramo de la calle, en la bifurcación que da inicio a la avenida Rodrigo Chávez, hay un restaurante parrillero. Allí atiende Luis (no quiso brindar su apellido ‘por seguridad’), quien confesó que para mitigar la sensación de inseguridad tuvo que instalar luminarias complementarias, pues con los cortes de luz la zona se sumerge en tinieblas. Además, relató anécdotas de accidentes viales. “Hace falta un rompevelocidades. En esta esquina a mi papá le chocaron dos veces. Los carros no miden la velocidad al incorporarse a la vía y pierden pista”.

Así será la solución vial en Ciudad Celeste para aliviar el tráfico Leer más

Bienestar peatonal

Urge para este sector realizar cambios que mejoren la experiencia de los peatones, sobre todo porque se vuelven un grupo vulnerable, explica Michelle Gaibor, coordinadora de proyectos de la Fundación MoviDana.

“Las ciudades son espacios para las personas, pero vivimos en una ciudad diseñada para los carros: con altas velocidades, calles anchas y de alta circulación. Los peatones somos los usuarios más vulnerables en las vías y necesitamos infraestructura que nos haga sentir cómodos al caminar: cruces cebra, aceras amplias y sombra”, argumentó al ser consultada por los problemas de esta vía.

Agregó que invertir en infraestructura para peatones “es invertir en la calidad de vida”, y que no debería ser un tema de costos, sino de decisión.

Frente a ello, el vecindario solicita al alcalde Aquiles Álvarez y a los concejales que lo recorran para que constaten la realidad que enfrentan a diario y que incluso, alegan, pone en riesgo sus vidas.

¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!