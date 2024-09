Apagones Guayaquil: La falta de agentes y semáforos frena la movilidad del peatón

Los cortes de luz han dejado una serie de afectaciones al tráfico de Guayaquil, desde congestionamientos prolongados por el cambio de horario de entrada, desorden en las vías debido a la falta de semáforos activos, lo que también ha imposibilitado a los peatones de cruzar las calles porque los carros no les dan paso.

¿Las lluvias nos salvarán pronto de los apagones? Esto dice el INAHMI Leer más

El tráfico ha sido el panorama constante desde el inicio de los cortes, “con que un semáforo deje de funcionar, ya afecta el flujo de una vía entera”, sentencia el guayaquileño Mario Montoya.

Sin embargo, los afectados más ignorados han sido los peatones. En medio de los cortes, en repetidas ocasiones han tenido que esperar más de 10 minutos para poder trasladarse de una calle a otra.

“Yo trabajo cerca de la avenida Quito, si o si debo cruzar, porque quien me deja no puede hacer un desvío tan grande y debo pasar por la avenida Machala y la Quito, y cuando han iniciado los cortes por el sector me ha tocado cruzar, y cuando paran de funcionar los semáforos ha sido toda una travesía. Si pongo un pie en la calzada es probable que ningún carro pare y me atropelle”, comenta el ciudadano Daniel Medina.

Asimismo, Raquel Calderón quien habita en la ciudadela La Pradera, al sur de la urbe, y trabaja en el norte del Puerto Principal, no tuvo manera de transitar por la avenida Domingo Comín para tomar un bus, pues nadie le daba paso para ir al otro extremo de la calzada.

RELACIONADAS Policía captura a 3 presuntos extorsionadores

Alumna se quita la vida por acoso escolar: Ministerio de Educación se pronuncia Leer más

“Ya estaba llegando tarde; vi como tres buses que me podían llevar hasta mi trabajo pasaron y no pude hacer nada; me tocó pagar 15 dólares en taxi para que no me regañen en el trabajo”, comenta.

Agentes disponibles

Pese a los más de 160 patrullas y 600 agentes de Segura EP y la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) que están activos para dar apoyo durante la emergencia, no se percibe esta asistencia en varios puntos críticos de la Perla del Pacífico.

“En la avenida de las Américas, en la avenida de las Américas, en la Domingo Comín, en la avenida Quito o en la Víctor Emilio Estrada, en ninguna de estas vías principales vi un solo ATM en estos dos días, para colmo, solo estaba en unos cuantos tramos”, relata Cristina Murillo.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!