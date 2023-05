Urdesa: Los baches, un dolor de cabeza para los conductores en Las Monjas

En la avenida Las Monjas, cerca del redondel aledaño a la Carlos Julio Arosemena, hay al menos cinco huecos enormes que son imposibles de esquivar. Los conductores ya han denunciado daños en los vehículos y por ello exigen al Municipio la reparación inmediata.

Guayaquil: La ciudadela El Paraíso espera el arreglo de sus calles Leer más

Los agujeros, algunos de casi 20 centímetros de profundidad, asoman en una extensión que no supera los 50 metros. Estos, denuncia el ciudadano, han aparecido al poco tiempo de que se hizo trabajos de bacheos.

"Creo que fue a mediados o finales del año pasado que el Municipio reparó la calzada y niveló además los hoyos que la colocación errónea de las tapas de las alcantarillas generaban. Apenas han pasado unos meses y ya todo está igual. Ojo, que hay otros tramos de Las Monjas, en Urdesa, afectados; así como otras calles del mismo vecindario. Urge que haya una regeneración idónea para evitar gastar una y otra vez los fondos públicos", se quejó Eduardo Mostesdeoca, guayaquileño que labora en la Carlos Julio Arosemena.

En apenas 50 metros, quizás menos, hay todos estos huecos en la avenida Las Monjas, en Urdesa. Los conductores exigen el arreglo y denuncian que en otras calles y no solo de Urdesa, como ha publicado @Expresoec, el escenario es igual o peor. pic.twitter.com/ozoRo35wq4 — Diana Sotomayor Z. (@DianaSotomayorZ) May 17, 2023

Miguel Macías: “Demostré que sí era posible demandar al Estado” Leer más

Como él piensa Andrián Aguilera, quien labora en la ciudadela Ferroviaria, y a diario toma esta ruta para llegar a su oficina. Advierte que a causa de los hoyos, los atascos se vuelven más complejos por la velocidad en la que se ven obligados a circular.

"Bajamos toda la velocidad para evitar caer en ellos, aunque a veces se torna imposible. En lo personal, me he cansado de tener que frenar en toda la ciudad para que mi auto no tenga más daños de los que ya ha tenido por la misma razón. Ahí, he visto caer motorizados y ciclistas, y he visto a los conductores quejarse y enojarse. En Guayaquil es un estrés manejar. No solo por el calor que hace, las imprudencias que se cometen, sino por todos estos baches que se han vuelto un dolor de cabeza", se queja.

La ciudadanía hace un llamado a que la administración de Aquilés Álvarez, alcalde del Puerto Principal, tome otras acciones en relación a este problema. Denuncia que no solo Urdesa sufre los estragos de los baches, sino toda la ciudad. "La Francisco de Orellana, la avenida Domingo Comín, la 25 de Julio, vía a la costa, la Plaza Dañín y otras están en igual estado. La entonces alcaldesa Cynthia Viteri, en las últimas de sus intervenciones, finalmente reconoció que el asfalto que se utiliza es de mala calidad y atribuyó esa falencia al Gobierno. Si es así, entonces que el alcalde actúe y tome medidas o nuevas soluciones", sentenció Omar Guerra, conductor de la ciudad.

Durante su enlace radial, la alcaldesa Cynthia Viteri reconoció que la calidad del asfalto que utiliza el Municipio no es el adecuado. Además se refirió a otros problemas que afectan a la ciudad.



Los detalles: — Diario Expreso (@Expresoec) April 27, 2023

La era de Aquiles Álvarez analizará lo que queda sin hacer Leer más

En Las Monjas, las quejas aumentan por ser un punto en el que a diario, al menos en horas pico, se observa a personal de la ATM. "Ellos podrían dar aviso de lo que ven. Esos huecos hacen que todos vayamos lento, que el congestionamiento se vuelva un caos. Ellos tienen ojos igual que nosotros. ¿Será que informan lo que percibe? ¿O acaso todas las quejas deben ser nada más que públicas para recién ahí ver cómo atienden una molestia?", argumentó Neil Armijos, residente de la calle Costanera.