Un vehículo se impactó contra una vivienda en el norte de Guayaquil

El accidente de tránsito se registró en la ciudadela Guayacanes, la mañana de este viernes 12 de septiembre

Un vehículo se impactó contra un inmueble en la ciudadela Guayacanes, en el norte de Guayaquil, este viernes 12 de septiembre.

Un accidente de tránsito se reportó en la mañana de este viernes 12 de septiembre en la ciudadela Guayacanes, en el norte de Guayaquil. Un auto de alta gama se estrelló contra la fachada de una vivienda que funciona como garaje.

Según la versión de María Leonor Castro, encargada del patio, uno de los clientes del garaje se acercó hasta su vivienda, ubicada a pocas cuadras, a avisarle que un vehículo había chocado con el muro de ingreso.

(Te puede interesar: Contratos por más de $200.000 para eventos en Guayaquil quedan suspendidos: estos son)

“Lo que me comentaron es que el vehículo venía sobre la avenida Rodrigo Ycaza Cornejo (vía sobre la que se sitúa la vivienda) a alta velocidad y se chocó con otro auto que salía desde la calle Olaf Holm Holm y perdió pista”, refirió Washington Vélez, el cliente del garaje que avisó a Castro.

Cerca de las 08:30 de este viernes, los dos vehículos fueron retirados por grúas para ser llevados hasta centros de retención vehicular.

Oreja vial en el oeste de Guayaquil será habilitada en horas pico para buses urbanos Leer más

Los conductores, por otra parte, serían trasladados a las oficinas de la Fiscalía, en donde se les harían valoraciones médicas y pruebas de alcoholemia.

¿El conductor se hizo responsable de los daños por el accidente?

Según María Leonor, el conductor del vehículo que dañó la propiedad a su cargo se hizo responsable por los daños causados.

Sin embargo, ella y Washington piden a la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), institución que estuvo a cargo del operativo, retirar los vehículos dañados que están estacionados en esa esquina de manera permanente y que obstaculiza la visión.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!