Oreja vial en el oeste de Guayaquil será habilitada en horas pico para buses urbanos

Un tramo que conecta dos vías importantes de la ciudad son cerradas a diario durante varias horas en la mañana

La oreja vial que conecta la Perimetral con la avenida Rodríguez Bonín será habilitada para el paso de buses urbanos en horas pico de la mañana.

A diario, en horas de la mañana, personal de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) cierra la oreja vial que conecta la vía Perimetral con avenida José Rodríguez Bonín para evitar que la congestión vehicular colapse en ese tramo.

La dependencia municipal anunció que, desde el lunes 15 de septiembre, el intercambiador vial quedará habilitado únicamente para el paso de buses urbanos durante las horas pico de la mañana.

Según la entidad, esta medida forma parte de un plan piloto con el que se pretende "optimizar los recorridos de las unidades de transporte público, reduciendo sus tiempos de viajes, ya que actualmente estas rutas deben desviarse hacia el tercer retorno de la vía a la costa en ese horario".

Son 11 rutas de transporte urbano las que podrán ingresar por esta oreja vial del oeste de Guayaquil durante las horas pico.

¿Cuáles son las rutas que pasarán por la oreja vial de la vía Perimetral a la av. Rodríguez Bonín en horas pico?

La 11 rutas que podrán ingresar por la oreja vial en horas pico de la mañana serán: 8, 9, 17, 49, 69, 71, 75, 76, 118, 121 y 122.

La ATM indicó que los pasajeros que usan esas líneas de buses para dirigirse a la urbanización Puerto Azul y luego enlazar con otras hacia la vía a la costa pueden abordar la ruta 145 en el paradero de Ceibos Norte, en la vía Perimetral.

Asimismo, quienes avanzan desde Puerto Azul hasta la avenida Rodríguez Bonín pueden utilizar las líneas 140, 142, 61 y 35.

