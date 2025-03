Tragedia en Santa Elena: Un viaje a la playa terminó en llanto en Ballenita

Aunque los intentos de rescate no pararon, los jóvenes no lograron salir con vida.

Lo que debía ser un día de diversión en la playa de Ballenita, en Santa Elena, se convirtió en una escena de horror. Gritos desgarradores rompieron la tranquilidad de la tarde de este domingo 16 de marzo cuando los cuerpos sin vida de dos jóvenes turistas aparecieron en la orilla del mar.

Parqueos del Malecón cerrados por tres horas este fin de semana: ¿qué lo causa? Leer más

El grupo de visitantes, que había disfrutado de la jornada, se preparaba para regresar a casa cuando, pasadas las 15:00, dos de ellos decidieron darse un último baño. Sin embargo, una fuerte corriente de resaca los arrastró mar adentro. A pesar de los desesperados intentos de rescate, ambos jóvenes sucumbieron ante la fuerza del océano.

(Le puede interesar leer: La fuerza del oleaje deja su huella en Santa Elena)

“Fue desesperante. Todos querían alcanzarlos para salvarlos, pero no lo lograron”, relató un testigo. Cuando finalmente lograron sacarlos del agua, ya no tenían signos vitales. A pesar de los intentos de reanimación, no hubo éxito.

El impactante cuadro de los cuerpos inertes sobre la arena, rodeados de algas rojizas, sumió a los presentes en la angustia. “Es una tragedia. El mar parece tranquilo, pero cuando se agita es implacable”, comentó, aún conmocionado, otro de los testigos.

(Lo invitamos a leer: El oleaje arremetió contra las embarcaciones en Ballenita)

Marea alta provoca acumulación de agua en varias zonas de la ciudad Leer más

Advertencias Ignoradas

El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (INOCAR) había emitido un boletín advirtiendo sobre el fuerte oleaje durante el fin de semana y recomendó a los bañistas extremar precauciones. Lamentablemente, la advertencia no fue suficiente para evitar la tragedia.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!