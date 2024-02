Guayaquil: Las trabas para identificar el fentanilo se intensifican

Que el fentanilo está en Guayaquil es un secreto a voces. Lo hablan en las calles, lo afirman los especialistas y los mismos consumidores lo confiesan, sin embargo identificarlo, según reconocen las mismas autoridades, se ha vuelto una tarea casi que imposible.

Tal como lo contó EXPRESO, el consumo de este estupefaciente, conocido como la ‘droga zombi’ por el estado en que deja a quienes la usan, fue alertado ya en noviembre; y desde entonces se ha propagado a tal punto que se ha vuelto común ver a personas caminando jorobadas, con rigidez en los músculos, pupilas contraídas, piel descolorida y la vista desorbitada en los espacios públicos de Guayaquil y a cualquier hora del día.

“Antes salían en las noches o se mantenían escondidos. Ahora están en las calles principales caminando como zombis. Ocurre con frecuencia debajo de los puentes o en la avenida Francisco Segura y en la Ernesto Albán, que es comercial y visitada por decenas de familias. Pasa en el norte, bajo los puentes cercanos a la terminal terrestre. Todos caminan igual, todos miran igual”, señala Renata Cornejo, una moradora de la Guangala, que espera que las autoridades hagan algo.

En noviembre pasado, a fin de frenar la presunta comercialización de esta droga, el Municipio de Guayaquil adquirió 500 pruebas de orina para confirmar lo que ellos consideraban evidente, pero que el Ministerio de Salud negaba. “Hay que sacarnos la venda de los ojos, que el fentanilo está en Ecuador es prácticamente una realidad. Yo puedo apostar mi título de médico a que la droga ya está aquí”, reconoció a EXPRESO en noviembre pasado Juan Carlos González, director de Salud e Higiene del Municipio de Guayaquil; que actualmente asegura que del total de test adquiridos apenas se han podido realizar 40 por lo complejo que resulta, por ejemplo, salir a la calle y convencer al consumidor de que dé una muestra de orina en el momento.

De las 40 pruebas que han realizado, las 40 han dado resultados negativos, pero no necesariamente porque no lo consuman; sino porque, explica González, los test detectan el fentanilo hasta 48 horas después de que fue consumido. “Y quienes se han sometido a la prueba, son personas que vienen a nuestros laboratorios, porque es aquí donde se las hace, y algunos confiesan que han consumido, pero no dan razón siempre de cuándo y por ello los resultados”, alega.

“Nos gustaría salir a la calle, hacer las pruebas en el instante, pero no podemos obligarlos a que vengan a nuestros laboratorios para que se sometan a ella. En la calle se han negado ya a hacerlo, no quieren. Por eso ahora estamos trabajando para generar estrategias que faciliten la realización de los test. De hecho estamos buscando la manera de obtener permisos para ir, sí, a las calles y poder confirmar la presencia. Es necesario. Ya una urgencia”, detalló González; que basado en los testimonios de los pacientes que atiende en uno de los Centro de desintoxicación del Municipio (Cetad), al fentanilo se lo está vendiendo en la calle ya como cualquier otra droga.

He recibido pacientes que lo han consumido, pero no hay pruebas que confirmen el porcentaje de consumidores que hay. El Gobierno debería priorizar la compra de esta clase de pruebas. La situación en América del Norte es crítica, no quisiera vivir algo así aquí. Julieta Sagnay

​especialista

“Una vez me lo aplicaron en una ampolla y también me lo han mezclado con otras drogas. Está en las calles, está en Guayaquil, ya regado”, confesó ayer una de las pacientes que inició su rehabilitación (por el consumo de un coctel de drogas) en el Cetad.

Sobre la presencia del fentanilo, especialistas particulares y de clínicas privadas advierten que en efecto el opioide está en el Puerto Principal y que su consumo va ganando terreno.

“A un consumidor de fentanilo se lo identifica fácilmente por las características que presentan. Lamentablemente no todos tenemos pruebas para poder hacerlas. Sería bueno que estas se puedan distribuir, pero en masa, en los distintos centros de rehabilitación de la ciudad y el país. Se debe trabajar más rápido porque esta droga es más letal que otras. No podemos perder tiempo”, sentencia la psicóloga clínica Bianca Lavaye.

Nosotros creemos que el fentanilo ya está en Guayaquil, pero tenemos dificultades para realizar las pruebas porque no podemos obigar a las personas a que se las hagan. Además solo se detecta el consumo en las últimas 48 horas. Juan Carlos González

​director de Salud Municipal

Para Julieta Sagnay, especialista de la Clínica de Salud Mental: Prevención y Adiccionología, en estos últimos meses ha sido notorio el incremento de casos. “Constantemente recibo pacientes que lo han consumido, pero en Ecuador, como dice el resto, faltan pruebas y adquirir el equipo que permite tener su resultado, resulta más que costoso. El Gobierno debe priorizar, por lo tanto, su compra o la obtención de pruebas. La situación en parte de América del Norte es muy crítica y no quisiéramos que eso ocurra en Ecuador”, argumenta.

Según explicó Sagnay, en Ecuador no hay pruebas -más allá de las que ahora tiene el Municipio- para detectar el consumo de la droga zombi, pero Criminalística tiene una máquina que las realiza. “La máquina cuesta $ 60.000, pero nadie puede comprarla porque es muy cara. El Instituto Nacional de Salud Pública e Investigación (Inspi) debería ayudar para adquirirla. Y es que solo las pruebas podrían costar entre $ 50 y $ 60; y ahora urge saber cuál es nuestra situación, para actuar con todo antes de que se desborde el problema”, adelanta.

