Fentanilo: autoridades se contradicen sobre la presencia de la droga en el país

El Gobierno dice que no, pero el Municipio apuesta porque sí. Así de contradictorias son las posiciones que tienen las autoridades ante la supuesta llegada del fentanilo a las calles de Guayaquil. Una situación que preocupa a los médicos, ya que conocen lo letal que puede llegar a ser si se lo consume en exceso y para fines incorrectos.

El Cabildo adquiere 500 pruebas para detectar la droga ‘zombie’ o fentanilo Leer más

En un conversatorio organizado ayer por el Municipio de Guayaquil, el director de Salud e Higiene, Juan Carlos González, se mostró seguro al considerar que esta droga ya se encuentra en Guayaquil hace un tiempo. “Hay que sacarnos la venda de los ojos, que el fentanilo está en Ecuador es prácticamente una realidad. Yo puedo apostar mi título de médico que la droga ya está aquí, pero hay que hablar con una confirmación”, soltó el doctor.

Añadió que el Cabildo ya cuenta con 500 pruebas de orina para detectar el fentanilo y que en los próximos días se empezarán a utilizar. “Estamos afinando el tema del protocolo para empezar su distribución. Inicialmente, tendremos en los hospitales y los centros de desintoxicación y, posteriormente, queremos incluso ir a las calles. Esperamos en los próximos días poder realizar las primeras pruebas y poder confirmar la presencia del fentanilo en el Ecuador”, explicó.

Sin embargo, el Gobierno nacional una vez más rechaza la presencia de esta droga en el Ecuador, tal como ya se lo hizo el 18 de septiembre pasado, cuando el personal de la Policía Nacional decomisó ampollas de fentanilo en el centro de Guayaquil y, posteriormente, el jefe Antinarcóticos del Departamento de Estado de Estados Unidos, Todd Robinson, aseguró que había detectado que Ecuador también participaba en la producción o tráfico de fentanilo. Ese mismo día, el ministro del Interior, Juan Zapata, negó que esta droga esté en el país.

El director municipal muestra las pruebas que se utilizarán para determinar la presencia de fentanilo. Josue Andrade A

EXPRESO se contactó ayer con Zapata, quien mantuvo su postura de negación. “Una cosita clara, no tenemos evidencia que se esté usando esa droga en el país. Lo único que tuvimos fue una entrega controlada de citrato de fentanilo, pero eso se utiliza con tema medicinal, lo que complica es el clorhidrato del fentanilo, que eso sí es fatal para la salud, pero no tenemos reportes de eso en Ecuador”, afirmó Zapata, quien considera que las 500 pruebas adquiridas por el Municipio no detectarán con precisión.

Detienen a sujeto que transportaba más de 2,5 millones de pastillas de fentanilo Leer más

“Lo que detecta el fentanilo es una prueba de sangre y no de orina. En orina a lo mejor puede detectar un opiáceo que puede estar en el cuerpo, también podría ser morfina, pero no determina la presencia específica de fentanilo. La precisión exacta es solo con un examen de sangre”, señaló Zapata, que terminó recalcando que el fentanilo no está en el país.

Por su parte, el psiquiatra Christopher Moreno, participante del acto municipal, destacó la importancia de estas pruebas para poder confirmar la presencia del fentanilo en Ecuador. “Tenemos varios sospechosos que cumplen con todas las características de haber consumido fentanilo, sin embargo, hasta que no se aplique una prueba, no podemos darlo por sentado. Mientras tanto, se están tomando medidas con ellos”, mencionó el profesional, quien se desempeña como director de un programa de Prevención de Conductas Adictivas.

Moreno acotó que se encuentran trabajando en la prevención del consumo del fentanilo y otras drogas. “Estamos trabajando en tres niveles específicos: laboral, educativo y comunitario. Se dan charlas de prevención para explicar las consecuencias del consumo de las drogas. La idea es que no consuman ningún tipo de drogas, pero el fentanilo en particular puede llegar a matar en minutos porque su potencia es muy fuerte”.

Hay que sacarse la venda de los ojos, que el fentanilo está en Ecuador es prácticamente una realidad. Por eso adquirimos 500 pruebas para confirmarlo. Ya empezaremos a usarlas. Juan Carlos González

​director de Salud del Municipio

No tenemos ninguna evidencia que se esté usando fentanilo como droga en el Ecuador. Para poder determinar su presencia se necesita una prueba de sangre y no de orina. Juan Zapata

​ministro del Interior

En tanto, de acuerdo con el Municipio, hay siete personas sospechosas que se acercaron hasta los centros de desintoxicación con los síntomas de haber consumido fentanilo.

“No hay presencia de fabricación ni de consumo de fentanilo” Leer más

“Lo peor es que las personas no saben que han consumido fentanilo. Es que así es el ‘business’, los que venden drogas ponen fentanilo entre la heroína o la cocaína para que de esta manera se vuelvan más adictos y consuman más, pero el consumo excesivo puede terminar matando a los consumidores. Los sospechosos de fentanilo ni saben que lo han consumido”, explicó el doctor González, quien detalló que los posibles consumidores van entre 17 y 25 años y son de clase media-alta.

Según expertos, el fentanilo es un potente opioide sintético hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina, lo que en exceso podría acabar fácilmente con la vida de sus consumidores.

¿Quieres revisar más información de calidad? INGRESE AQUÍ