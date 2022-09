Ayer fue Los Ceibos, hoy los residentes de Terranostra salen de sus viviendas para reclamar por la aparente construcción de una subestación eléctrica, que está tomando parte de sus áreas verdes a la entrada de la urbanización, ubicada en el kilómetro 13.5 de la vía a la Costa.

Con pancartas y camisetas en las que plasmaban su rechazo a la obra, decenas de habitantes de las 14 etapas hicieron un plantón y se tomaron un tramo de la carretera para demostrar su desaprobación a los trabajos que realiza la constructora Etinar, en el área donde existía una laguna artificial rodeada de árboles.

Se está realizando trabajos sin autorización para central eléctrica. Podando y desmembrando los samanes, areas verdes reducidas, secando lagunas #terranostra @Urb_ViaLaCosta @aso_urb @alcaldiagye pic.twitter.com/w2QkgOYJ2M — S O L I T A 🇪🇨 (@soleramireza) September 11, 2022

“Estamos protestando en contra del daño ambiental y daño a la naturaleza. A la entrada y salida de Terranostra teníamos desde hace años, unas pequeñas lagunas que las han hecho secar; las están mermando con una aparente construcción nueva, una subestación eléctrica. Cambiar áreas verdes por subestación eléctrica”, explicó Jimmy Balcázar, presidente de la Asociación Central de Urbanizaciones Terranostra (ACUT).

Según el dirigente, la obra no fue socializada con los residentes. “Hemos tenido un acercamiento con CNEL (Corporación Nacional Eléctrica) y nos han indicado que no tienen estudios ambientales ni aprobados ni en marcha”, asegura. EXPRESO consultó a la entidad pública sobre el tema, pero se indicó que “CNEL no tiene construcción alguna en el sitio que señalan”.

Según los residentes, se ha destruido y talado árboles en su área verde, donde además había una laguna artificial. Miguel Canales Leon

El pasado 9 de septiembre, José Parra Laborda, comisario décimo municipal instructor ambiental de Guayaquil, procedió a notificar al propietario del predio de una medida provisional de protección que suspende temporalmente las actividades en el sitio.

Les comunicamos que estamos haciendo trabajos de adecuaciones en la entrada de Terranostra para cumplir con requerimientos de las ordenanzas municipales y de la empresa eléctrica CNEL #Terranostra — Etinar (@EtinarEc) September 11, 2022

Guillermo Jouvín, gerente general de Etinar, explicó que la obra obedece a un plan maestro que tienen que ir cumpliendo en normativas y requerimientos por parte de la Municipalidad, así como las empresa públicas.

“Estamos en la fase prácticamente última del proyecto en el cual debe de cumplirse el hito que solicitó años atrás, desde que se aprobó el proyecto, que consiste en habilitar el terreno que hemos donado al Municipio, para que a su vez lo done a CNEL, y puedan construir cuando corresponda la subestación eléctrica que va a dar servicio de energía no solamente a Terranostra sino parte del crecimiento y expansión que tiene la ciudad en vía a la Costa”, detalló el empresario. Según aseguró, la habilitación de ese espacio “fue debidamente aprobado hace 17 años, cuando el proyecto fue aprobado como plan maestro y es parte del proceso natural y normal que un promotor y constructor debe seguir para poder ir construyendo”.

Añade que lo que están haciendo es readecuando el sitio “por unos requerimientos adicionales que nos ha pedido CNEL y luego la dejaremos tal cual como estaba (la laguna), volveremos a sembrar la vegetación que nosotros mismos sembramos años atrás”.

Juan Llerena, presidente de la etapa Mallorca, pide la reubicación de esa subestación. “Estamos peleando a nombre de nuestras familias y a nombre de 1.100 familias que viven en toda esta área de Terranostra para que hagan los estudios medioambientales y cumplan con todas las recomendaciones... tenemos una poda de árbol de 18 años de vida, estamos destruyendo a la naturaleza”, manifiesta en medio de un pedido a la Alcaldía y al Ministerio de Ambiente para que prestén atención. “Ahora estamos peleando por Terranostra, pero la destrucción es para todo Guayaquil y vía a la Costa”, sentencia.