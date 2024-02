La terminal de Durán, clausurada por irregularidades

Sorpresa y malestar mostraron los cientos de viajeros que llegaron la mañana de ayer a la terminal terrestre de Durán, Luis Rodas Toral, y se encontraron con sellos de clausura en sus puertas.

Los adhesivos los colocó el Cuerpo de Bomberos del cantón, debido a la falta de permisos anuales en las boleterías y por fallas en los sistemas contra incendios del edificio.

“No puede ser que con la multitud de gente que llega a diario a esta terminal, la mantengan cerrada. Ahora los guardias me mandan a cruzar la avenida (Nicolás Lapentti) a esperar que pase el bus, quién sabe a qué hora”, se quejó Germani Valdivieso, usuario que debía viajar de urgencia a Yantzaza, en Zamora Chinchipe.

Como él, decenas de pasajeros se amontonaron en las paradas urbanas a esperar los buses. Cuando estos llegaban, voceadores anunciaban el destino y ahí se armaba el desorden, pues ante la falta de boleterías los viajeros debían pagar directamente a los oficiales y subir a buscar cualquier asiento disponible.

Los exteriores de la Terminal también lucía vacío MARIO VALIENTE

En la calle, los atascos se incrementaron. “La avenida Nicolás Lapentti es conflictiva. Hay atascos permanentes, conductores de buses y motos que irrespetan la señalización e invaden el carril, y todo eso en conjunto ha enredado más la arteria. La gente además está teniendo problemas para cruzar. Esta situación está caótica”, se quejó Diego Mórtola, habitante de Durán que debía viajar a Santa Elena, por cuestiones laborales.

Los más afectados por el cierre fueron los negocios del corredor comercial ubicado en el acceso de la terminal.

Luis Mendoza, quien atiende una isla que comercializa accesorios de celulares, dijo que por la clausura “las ventas bajaron a la mitad, temprano en la mañana. A partir de las 10:00 mejoraron porque abrió el centro comercial (aledaño al lugar) y llegó un poco más de gente”.

En esto coincidió Fernanda Bolaños, otra comerciante, quien precisó que como los pasajeros ya no ingresan a comprar los boletos, no hay el mismo flujo. Para empeorar la situación, alrededor de las 10:15 la terminal sufrió un corte de electricidad, por lo que los negocios de alimentos no pudieron seguir trabajando.

Aunque la hemos pasado mal al no hallar bus, es necesario este cierre si hay anomalías que nos ponen en riesgo. Katherine Ledesma

​usuaria

En un comunicado colgado sus redes sociales oficiales, el alcalde Luis Chonillo informó que la “medida se mantendrá hasta que la empresa administradora cumpla las normativas correspondientes”.

Detalló que tomó esa medida luego de que se ejecutó un operativo de control para verificar el funcionamiento de este espacio. “Se emitieron 31 citaciones y se procedió a la clausura temporal de la terminal”, explicó.

Según informaron los guardias de seguridad, la reapertura estaba prevista para la mañana de hoy jueves, pues ya habían sido corregidas las irregularidades y estaban a la espera de que los inspectores levanten la sanción.

Entre los usuarios que se vieron afectados surgieron a la par otro tipo de reclamos por no sancionar a todos por igual. “Los concejales, por ejemplo, no hacen un debido trabajo. No plantean soluciones a nada. La ciudad asimismo está repleta de huecos. ¿Por qué sanciona a la dirección de Obras Públicas o se sanciona usted mismo? Ordenar la ciudad está bien, pero haber cerrado todo y que se haya armado tal desorden en las calles, es incomprensible”, sentenció Christofer Reinoso, también residente.

