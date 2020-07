La tensión entre el Gobierno y el Municipio continúa con Viteri

Como en tiempos de Rafael Correa, Gobierno Nacional y Municipio de Guayaquil vivieron los actos cívicos del 485 aniversario de Fundación de Guayaquil cada cual por su lado y a horas distintas del día.

En la mañana del 25 de Julio, el presidente Lenín Moreno se hacía presente en el septuagésimo noveno aniversario del Combate Naval de Jambelí y Día de las Glorias Navales de la Armada del Ecuador (FF. AA.), en el Parque de la Armada, al sur, con un discurso en el que resaltó que Guayaquil salga adelante en medio de la pandemia.

Más tarde, al caer la noche, la alcaldesa Cynthia Viteri, que estuvo ausente en la ceremonia de la Armada, llegaba con concejales y demás funcionarios municipales al cerro El Carmen, vestida de blanco entero. El presidente, que al llegar al poder sí acompañó al exalcalde Jaime Nebot en la ceremonia de 2017, no asistió. Aunque es necesario precisar que el cerro no cuenta con infraestructura para personas con movilidad reducida, como él.

Algunas imágenes de la sesión solemne por el aniversario 485 de la fundación de Guayaquil, que se lleva a cabo esta tarde en el cerro El Carmen. A la sesión asisten los concejales y algunas dignidades.



Aun así, esta distancia no solo se notó en los detalles de esos actos, sino que fue contundente en el discurso de Viteri, que, como ya lo ha hecho en enlaces radiales, exhortó al Gobierno a cancelar los rubros que le adeuda al Municipio. “Se nos han cogido 130 millones de dólares”, reclamó.

“Si el Gobierno no deposita lo que debe, Guayaquil no tendrá cómo pagar a los enfermeros y médicos. En los hombros del Gobierno, del ministro de Finanzas o de quien sea que mande en este bendito país, caerá esa responsabilidad”, expuso, y llamó a los guayaquileños a reclamar, hasta por redes sociales, lo que por derecho les pertenece.

Aunque implacable, es un justo reclamo, dice el analista político Jacinto Velázquez. “Es lamentable que continúen problemas que no son nuevos. El Gobierno no tiene voluntad de ir a una reforma integral. Esto no es un problema solo de Guayaquil, sino de muchas ciudades del país. (...) No puede ser que lo que se produzca aquí deba ir a Quito y devuelvan los valores cuando les dé la gana”.

Con el escenario así, los ministros de finanzas se convierten en una especie de dioses, a los que hay que rendirles una pleitesía y orar, para que acepten dar una limosna. (...) El presidente está encerrado frente a una burocracia absolutamente indolente, no humanitaria y ventajista. Jacinto Velázquez, analista.

Oswaldo Moreno, analista, coincide. Y señala al ministro de Finanzas, Richard Martínez, por los retrasos, no solo con los GAD, sino con otras instancias públicas. “Parece ser una política del Gobierno mantener el atraso en los pagos”, comenta.

El Gobierno venía con problemas y la pandemia lo complicó. ¿Cómo atiendes a Guayaquil cuando no hay rentas al día? Oswaldo Moreno, analista.

Al exministro de Gobierno Vladimiro Álvarez le preocupa el contexto en el que llegan estos reclamos desde la Alcaldía, que ya invirtió 35 millones de dólares en la emergencia, según Viteri.

“Es imprescindible que el Gobierno cumpla con sus obligaciones económicas y especialmente a través del requerimiento de la alcaldesa. Que el Estado haga llegar los recursos que se necesitan para fortalecer el combate contra la COVID-19”, señala.

También hace un llamado a superar las diferencias. “Es muy importante destacar la necesidad de que el Gobierno deje de lado su distanciamiento con los distintos alcaldes en un período preelectoral. Aquello propiciará una mejor atención a las necesidades básicas de los ciudadanos, pues permitirá trabajar en forma mancomunada y conjunta”.