Temblor en Ecuador: Sismo fue sentido en varias localidades este 5 de septiembre

El movimiento telúrico se registró a las 12:42 de este viernes 5 de septiembre

Un nuevo sismo alarmó a los habitantes de varias localidades de Ecuador la mañana de este viernes 5 de septiembre. El movimiento telúrico fue registrado a las 12:52 y generó temor en algunas zonas.

Según el Instituto Geofísico (IG), el sismo tuvo una magnitud de 5,5 grados en la escala de Richter a una profundidad de 18 kilómetros, y su epicentro se localizó a 52 kilómetros de Puerto López, en la provincia de Manabí.

El temblor fue sentido en ciudades como Guayaquil, Manta, La Libertad, Daule, Samborondón, entre otras. En algunos edificios en los que funcionan oficinas de empresas se realizaron evacuaciones preventivas, según ciudadanos.

Incluso el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reaccionó con una publicación sobre el sismo en las costas ecuatorianas minutos antes de que lo hiciera el Instituto Geofísico. Aquello generó diversos comentarios en redes sociales.

Segundo sismo que alarmó a Ecuador en una semana

El temblor de este viernes 5 de septiembre fue el segundo que alarmó a habitantes de distintas zonas de Ecuador en una semana. El miércoles 3, otro sismo causó temor entre la población.

El movimiento telúrico tuvo una magnitud de 5,5 grados en la escala de Richter, a una profundidad de 175 kilómetros. Su epicentro fue localizado a 21,61 kilómetros de Puyo, Pastaza.

Ciudadanos consultados por EXPRESO ese día indicaron haber sentido dos movimientos, aunque el Instituto Geofísico solo reportó un sismo.

