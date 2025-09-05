Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

Temblor en Ecuador
Datos del sismo sentido en Ecuador.Instituto Geofísico

Temblor en Ecuador: Sismo fue sentido en varias localidades este 5 de septiembre

El movimiento telúrico se registró a las 12:42 de este viernes 5 de septiembre

Un nuevo sismo alarmó a los habitantes de varias localidades de Ecuador la mañana de este viernes 5 de septiembre. El movimiento telúrico fue registrado a las 12:52 y generó temor en algunas zonas.

Según el Instituto Geofísico (IG), el sismo tuvo una magnitud de 5,5 grados en la escala de Richter a una profundidad de 18 kilómetros, y su epicentro se localizó a 52 kilómetros de Puerto López, en la provincia de Manabí.

(Te puede interesar: Temblor en Ecuador hoy: usuarios reaccionan en redes sociales)

El temblor fue sentido en ciudades como Guayaquil, Manta, La Libertad, Daule, Samborondón, entre otras. En algunos edificios en los que funcionan oficinas de empresas se realizaron evacuaciones preventivas, según ciudadanos.

Incluso el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reaccionó con una publicación sobre el sismo en las costas ecuatorianas minutos antes de que lo hiciera el Instituto Geofísico. Aquello generó diversos comentarios en redes sociales.

Uno de los signos detectados fue una fumarola en el flanco occidental.

Riesgo en Cotopaxi: Geofísico reporta 180 réplicas sísmicas

Leer más

Segundo sismo que alarmó a Ecuador en una semana

El temblor de este viernes 5 de septiembre fue el segundo que alarmó a habitantes de distintas zonas de Ecuador en una semana. El miércoles 3, otro sismo causó temor entre la población.

El movimiento telúrico tuvo una magnitud de 5,5 grados en la escala de Richter, a una profundidad de 175 kilómetros. Su epicentro fue localizado a 21,61 kilómetros de Puyo, Pastaza.

RELACIONADAS

Ciudadanos consultados por EXPRESO ese día indicaron haber sentido dos movimientos, aunque el Instituto Geofísico solo reportó un sismo.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Dejan abandonados 336 cangrejos en la Caraguay para huir del control por la veda

  2. Temblor en Ecuador: Sismo fue sentido en varias localidades este 5 de septiembre

  3. Asamblea respalda que Cártel de Los Soles y Tren de Aragua son grupos terroristas

  4. Vuelos suspendidos en Quito: conoce las fechas de cierres programados

  5. ¿Tu familiar está deprimido? Señales de alerta y 10 pautas esenciales para apoyarle

LO MÁS VISTO

  1. Adultos mayores pondrán acción de protección por atraso en devolución del IVA

  2. José Serrano creó una versión del crimen de Villavicencio que protegía a Jordán

  3. Dos aumentos automáticos para jubilados del IESS: requisitos, valores y beneficiarios

  4. Ley del Biess: Fondos de cesantía volverán a manos de los trabajadores

  5. La justicia deberá pronunciarse por atraso en devolución del IVA

Te recomendamos