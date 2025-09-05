¿Cuándo será la Consulta Popular 2025 en Ecuador y qué se votará?

La Consulta Popular y Referéndum 2025 en Ecuador se realizará en noviembre. El presidente Daniel Noboa adelantó la fecha

Esta nueva consulta popular fue planteada por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, confirmó que la Consulta Popular y Referéndum 2025 se realizarán el domingo 30 de noviembre de 2025.

Gobierno reacciona al rechazo de preguntas de la consulta Leer más

La fecha definitiva fue anunciada durante una entrevista con medios internacionales el jueves 4 de septiembre, donde el mandatario adelantó que el proceso democrático, originalmente previsto para el 14 de diciembre, fue adelantado al 30 de noviembre de 2025. Pese a ello, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no ha emitido una convocatoria oficial.

Durante la entrevista, el mandatario señaló: "Tenemos un referéndum el 30 de noviembre. Esperamos, los números dicen que estamos muy bien posicionados, y es muy probable que gane la pregunta sobre bases internacionales".

¿Cuáles son las preguntas de la consulta popular?

La propuesta presentada incluyó siete preguntas, entre las cuales destacan cuatro referéndum (reforma constitucional) y una cuestión de consulta popular. La Corte Constitucional ya se ha pronunciado sobre seis de ellas, lo que ha despertado diversas posturas entre ellas las del Gobierno, que ha señalado no estar de acuerdo con la resolución en torno a las preguntas no aprobadas.

Las que recibieron luz verde vía enmienda constitucional:

Instalación de bases militares extranjeras en Ecuador. Trabajo por horas en el sector turístico solo en la primera relación laboral. Reducción de asambleístas, manteniendo representación territorial y poblacional. Financiamiento a partidos políticos

Rechazadas o no admitidas:

Eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Juicio político a jueces de la Corte Constitucional. Reapertura de casinos y salas de juego en hoteles cinco estrellas.

¿Qué sigue ahora?

Ahora, el CNE debe emitir una convocatoria oficial con base en el dictamen constitucional, luego de lo cual se confirmará de manera formal el calendario electoral para esta consulta y referéndum.

La ciudadanía podrá responder con un voto de sí o no a cada pregunta incluida en las papeletas.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ