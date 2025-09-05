"Es indignante": Gobierno reacciona al rechazo de preguntas de la consulta

La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, cuestionó los argumentos de la Corte Constitucional

La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, sostuvo que hizo falta sentido común al análisis de la Corte Constitucional.

La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, reaccionó este 5 de septiembre de 2025 a la decisión de la Corte Constitucional de no dar paso a ciertas preguntas de la consulta popular impulsada por el presidente Daniel Noboa.

La noche del 4 de septiembre, la Corte se pronunció sobre cinco preguntas planteadas por el primer mandatario, así como sobre el proyecto de reforma para instaurar la castración química a violadores y crear un registro de los mismos.

Sin embargo, el organismo no dio paso a las preguntas relacionadas con la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), el juicio político a jueces constitucionales, el regreso de los casinos y la castración química.

El Gobierno ya esperaba el rechazo de la Corte Constitucional

En entrevista con RTS, la ministra Rovira sostuvo que, aunque todo ocurrió de manera rápida y sorpresiva, el rechazo de la Corte Constitucional era una decisión que el Ejecutivo ya contemplaba.

"Anoche hemos tenido cambios de escenarios muy rápidos. No me sorprende la actuación de la Corte", comentó Rovira y señaló que tiene serios cuestionamientos a los argumentos de los jueces constitucionales.

"Es indignante" el rechazo a la castración química, dice el Gobierno

La ministra de Gobierno se centró en el rechazo de la Corte a la iniciativa de reforma parcial que planteaba incluir la castración química a violadores y crear un registro nacional de los mismos.

"Hemos visto que uno de sus argumentos tiene que ver con el principio de igualdad y no discriminación. Plantear la afectación de ese derecho a violadores frente a la integridad y la vida digna de niños y adolescentes es terrible", sostuvo la funcionaria.

De acuerdo con Rovira, la Corte Constitucional cometió un desatino en el análisis de los temas planteados por el presidente Daniel Noboa. "Esa ponderación no tiene análisis, tiene sentido común", acotó la ministra de Gobierno.

